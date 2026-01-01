Festejos en familia y en pareja: dónde y cómo recibieron Año Nuevo los famosos
Las celebridades argentinas compartieron en redes cómo recibieron el 2026: Wanda y Zaira Nara brindaron en Punta del Este, mientras la China Suárez y Mauro Icardi celebraron en Turquía con una cena elegante. También hubo festejos en familia, viajes y un nacimiento que sorprendió en la última noche del 2025.
Vestidos blancos, besos y fuegos artificiales: las fotos con las que las celebridades recibieron el 2026.
Finalmente llegó el 2026 y, como cada fin de diciembre, las redes sociales se convirtieron en un álbum colectivo: las celebridades argentinas mostraron dónde y con quién brindaron, entre fotos de familia, looks de blanco, cenas elegantes y algún anuncio sorpresa.
Wanda Nara despidió el 2025 desde Punta del Este junto a sus cinco hijos y, en medio de rumores de crisis sentimental, se mostró muy cerca de su novio, Martín Migueles, con quien compartió varias postales en la playa.
Durante el 31, la conductora estuvo en la arena con Valentino y su novia, Carola, además de Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, que aprovecharon el verano uruguayo para meterse al mar y jugar bajo el sol.
Wanda Nara despidió el 2025 desde Punta del Este junto a sus cinco hijos.
Ya de noche, Wanda eligió un vestido blanco calado, con espalda descubierta, y posó a los besos con Migueles sobre la arena, en una secuencia que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
También grabó a sus hijos, vestidos de blanco, mientras miraban los fuegos artificiales para recibir el nuevo año. “Así unidos, hermanos y mejores amigos para toda la vida”, escribió en un posteo en redes.
Para la cena, la empresaria recibió en su casa a Zaira Nara, que se inclinó por un vestido blanco de encaje con transparencias, y sumó a sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, en un festejo íntimo y familiar.
Zaira Nara, que se inclinó por un vestido blanco de encaje con transparencias.
Del otro lado del mapa, Mauro Icardi celebró en Turquía junto a Eugenia “la China” Suárez. La pareja salió a cenar a un restaurante exclusivo: ella lució un vestido rojo y él un traje con chaleco y corbata, en clave de gala.
Mauro Icardi celebró en Turquía junto a Eugenia “la China” Suárez.
En sus posteos, el futbolista le dedicó un mensaje romántico a la actriz y brindó por el vínculo, mientras la China también publicó palabras de amor y agradecimiento por el año compartido, con frases que reforzaron el tono de “pareja del momento”.
Rufina celebró con Nicolás Cabré y Rocío Pardo en cabañas de Miramar.
Mientras tanto, los hijos de la actriz recibieron el año con sus respectivos padres: Rufina celebró con Nicolás Cabré y Rocío Pardo en cabañas de Miramar. Nicole Neumann se mostró con Manu Urcera y su familia en Uruguay, Marcelo Tinelli arrancó el año con sus hijos menores y, como broche inesperado, Maxi López anunció desde la clínica el nacimiento de su hijo Lando el 31 de diciembre.
Nicole Neumann se mostró con Manu Urcera y su familia en Uruguay.
Marcelo Tinelli arrancó el año con sus hijos menores en Punta del Este.
Maxi López celebró el nacimiento de su hijo Lando en sus redes.