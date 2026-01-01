El álbum de fotos

Festejos en familia y en pareja: dónde y cómo recibieron Año Nuevo los famosos

Las celebridades argentinas compartieron en redes cómo recibieron el 2026: Wanda y Zaira Nara brindaron en Punta del Este, mientras la China Suárez y Mauro Icardi celebraron en Turquía con una cena elegante. También hubo festejos en familia, viajes y un nacimiento que sorprendió en la última noche del 2025.