Festejo en familia

El sorprendente regalo de Navidad de Mauro Icardi para Amancio, el hijo de la China Suárez

Durante la celebración navideña en Buenos Aires el futbolista sorprendió al hijo de la actriz, con un regalo personalizado inspirado en el club turco Galatasaray, donde juega el delantero, en un gesto que se volvió uno de los momentos más comentados de la velada familiar.