#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Festejo en familia

El sorprendente regalo de Navidad de Mauro Icardi para Amancio, el hijo de la China Suárez

Durante la celebración navideña en Buenos Aires el futbolista sorprendió al hijo de la actriz, con un regalo personalizado inspirado en el club turco Galatasaray, donde juega el delantero, en un gesto que se volvió uno de los momentos más comentados de la velada familiar.

La imagen, mostrada por la propia Suárez en sus historias de Instagram, combinó el espíritu navideño con el mundo del fútbol.La imagen, mostrada por la propia Suárez en sus historias de Instagram, combinó el espíritu navideño con el mundo del fútbol.
Seguinos en
Por: 

La Navidad de Icardi y Suárez transcurrió en un ambiente familiar, con la pareja compartiendo distintos momentos junto a sus hijos y el resto de la familia en la “Casa de los Sueños” de Nordelta, donde decoraciones, velas encendidas y un árbol navideño con cartas y luces formaron parte de las postales compartidas en redes sociales.

La actriz publicó varias imágenes de la celebración, destacando la decoración festiva y la alegría de los más pequeños, en una noche que mezcló tradición, juegos infantiles y momentos de complicidad entre los adultos.

Mirá tambiénNavidad con la Scaloneta: cómo celebraron los campeones del mundo

El regalo especial para Amancio

El detalle que más llamó la atención fue el regalo que recibió Amancio, hijo de China Suárez y Benjamín Vicuña, por parte de Mauro Icardi. Se trató de una fotografía intervenida en la que el niño aparece con la camiseta del Galatasaray, el club de Turquía donde Icardi se desempeña como delantero, con su nombre y el número que podría ser el 9.

La imagen, mostrada por la propia Suárez en sus historias de Instagram, combinó el espíritu navideño con el mundo del fútbol, reflejando la conexión familiar y la influencia del deporte en la relación entre padre e hijo.

.El detalle que más llamó la atención fue el regalo que recibió Amancio.

Festejo con todos los hijos

Además de Amancio, estuvieron presentes en el festejo Magnolia y Rufina, las otras hijas de Suárez, así como las hijas de Icardi fruto de su relación anterior con Wanda Nara, aunque estas últimas no fueron mostradas en las publicaciones para evitar posibles conflictos judiciales.

Mirá tambiénLa Navidad íntima y con estilo de Lionel Messi y Antonela en Rosario

Las imágenes difundidas en redes capturaron la sonrisa de los niños frente al árbol decorado, las luces y los regalos, así como la espontaneidad de los momentos compartidos entre juegos y gestos de afecto.

Un festejo navideño compartido en redes

.El recap que compartió la China Suárez sobre su Nochebuena en familia.

La velada fue destacada por el clima cálido y familiar que se respiró en cada imagen: velas encendidas, un árbol repleto de luces y esferas, y los regalos cuidadosamente colocados fueron parte de un ambiente que la pareja quiso mostrar en sus cuentas de redes sociales.

Aunque algunos momentos se preservaron con cautela para evitar controversias, los detalles compartidos mostraron la celebración íntima de la familia ensamblada, con gestos simples pero significativos para quienes la vivieron.

Mirá tambiénAsí vivieron la Nochebuena los famosos argentinos

El regalo de Mauro Icardi a Amancio en Navidad no solo fue un presente físico, sino la expresión de una relación familiar que busca equilibrar afecto, identidad propia y la presencia del fútbol como elemento unificador. En una noche llena de decoraciones, abrazos y gestos cálidos, ese detalle futbolístico se transformó en una de las postales más recordadas del festejo.

Seguinos en
#TEMAS:
Mauro Icardi
Eugenia "China" Suárez
Wanda Nara
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro