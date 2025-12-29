Masterchef Celebrity: por un plato “inadmisible”, Momi Giardina recibió el delantal negro directo

Un momento inédito sacudió el programa del domingo de MasterChef Celebrity Argentina: Momi Giardina recibió el delantal negro de manera directa, sin escalas ni instancias intermedias, después de presentar un plato que el jurado consideró fuera de toda discusión.
La jornada correspondía a la “gala de última chance” y el desafío no era para cualquiera: preparar momo, una especialidad típica de Nepal. Entre bromas, nervios y frustración, la participante fue quedando atrapada en una espiral de apuros que la llevaron a admitir, en plena competencia, que quizá lo mejor era que los chefs “no comieran tanto” ese día.
En la cocina intentaron darle una mano: Andy Chango buscó calmarla, Donato de Santis se acercó con sugerencias técnicas y Wanda Nara intervino para encarrilar la situación. Pero el clima se descontroló cuando Damián Betular le marcó, a distancia, que aflojara con las bromas: Momi entró en una crisis de risa que terminó de complicar la ejecución del plato.
Llegó la hora del atril y la propia Momi intentó “proteger” al jurado antes del veredicto: les dijo, con sinceridad brutal, que si fuera ellos no lo probaría, y remató con la idea de inmolarse… aunque Wanda le señaló que, si ella tampoco lo comía, no había inmolación posible.
La escena se volvió todavía más incómoda cuando Germán Martitegui intentó cortar la masa y quedó expuesto el problema: estaba cruda. La salsa —lo único que llegaron a degustar— resultó excesivamente especiada, al punto de incomodar incluso a Donato. En medio del caos, Momi tiró otra frase para descomprimir: preguntó si los jueces tenían “ART”.
Con ese panorama, Martitegui fue terminante: habló de “medidas extremas” y sacó el delantal negro en el acto. Momi reaccionó con sarcasmo (“una de las injusticias más grandes”), mientras el jurado le pedía que sostuviera la mirada y remataba con un “se ha hecho justicia”; Donato, además, dejó sellada la sentencia: el plato era “inadmisible”.
El desenlace dejó a Giardina nominada de manera directa para la décima gala de eliminación. En la misma noche, el jurado también atravesó el desafío del picante con otras preparaciones: Susana Roccasalvo y Leandro “Chino” Leunis recibieron devoluciones por los excesos de condimento, aunque con reconocimiento al esfuerzo y al compromiso.