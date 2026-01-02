De la mano e inseparables en Punta del Este: el video de Zaira Nara y Robert Strom que confirma su romance

Se terminaron las especulaciones: la temporada de verano en Punta del Este arrancó con una “pareja estelar” y un gesto que, en el código del espectáculo, no deja margen para dudas.
La modelo fue captada saliendo de un boliche esteño y caminando entre la gente, tomada de la mano del multimillonario europeo. La escena terminó de confirmar el romance que venía sonando desde Navidad.
En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a Zaira Nara saliendo de un exclusivo boliche esteño al amanecer. Esta vez, el foco no estuvo en su look, sino en su compañía: la modelo camina relajada entre la gente, tomada de la mano de Robert Strom.
Lejos de soltarse ante los celulares y flashes, la pareja mantuvo el contacto con total naturalidad. Los dedos entrelazados y la caminata compartida hacia la salida funcionaron como el “blanqueo” definitivo del vínculo.
Según el relato, los rumores venían creciendo desde Navidad, con el mundo del polo internacional otra vez cerca del universo sentimental de Zaira. Pero la noche del 1° de enero aportó la prueba visual que faltaba para confirmar la noticia.
¿Quién es Robert Strom?
La publicación lo presenta como un multimillonario francés, heredero de un importante imperio comercial y deportista, además de polista profesional, un dato que lo emparenta con el perfil de Facundo Pieres, ex pareja de la conductora.
Siempre según esa versión, Strom viajó especialmente a José Ignacio para recibir el 2026 cerca de Zaira. Y, a juzgar por las imágenes que circularon, el viaje terminó con foto (y video) de confirmación incluida.