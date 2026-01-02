“Blanqueo” definitivo

De la mano e inseparables en Punta del Este: el video de Zaira Nara y Robert Strom que confirma su romance

La modelo fue captada saliendo de un boliche esteño y caminando entre la gente, tomada de la mano del multimillonario europeo. La escena terminó de confirmar el romance que venía sonando desde Navidad.