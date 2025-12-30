Las primeras fotos de Zaira junto a Robert Strom, el polista heredero de una de las mayores fortunas de Europa

La temporada veraniega en Punta del Este tomó un giro inesperado cuando se filtraron las primeras fotos de Zaira Nara junto a Robert Strom. En las imágenes se los ve muy cómplices recorriendo las calles del principal balneario del Río de la Plata, en medio de un clima relajado y distendido que alimenta las especulaciones sobre un posible vínculo afectivo entre ambos.
Según los medios, estas postales llegarían tras días de intensa circulación de versiones sobre una incipiente relación, que ahora parece tomar cuerpo con estas capturas que ya recorren las redes sociales.
¿Quién es Robert Strom, el nuevo protagonista del verano?
Robert Strom, identificado como el hombre que acompaña a Zaira, no es un polista y empresario común: se trata de un heredero multimillonario europeo, nacido en Francia, con un historial familiar vinculado a grandes inversiones en centros comerciales y bienes raíces en el Viejo Continente.
La fortuna de Strom proviene de un legado empresarial consolidado por generaciones y que estaría entre los más poderosos del continente europeo, lo que ha despertado aún mayor interés mediático alrededor de esta posible pareja.
Las primeras fotos de Robert Strom junto a Zaira Nara en Punta del Este.
Rumores, presentaciones y el rol de amigos en común
Los primeros cruces entre Zaira Nara y Strom habrían sido facilitados por figuras cercanas: Pampita Ardohain y Martín Pepa habrían sido clave como “cupidos” en esta historia, presentando a la modelo con el magnate.
Esto habría generado tensiones en ciertos círculos del ambiente del polo argentino, dado que el ex de Zaira, Facundo Pieres, todavía estaría vinculado emocionalmente, según versiones de programas de espectáculos. La llegada de un nuevo nombre —y de alto perfil económico— al entorno sentimental de la modelo habría reavivado viejas rivalidades.
La postura de Zaira sobre su situación sentimental
Pese a la circulación de estas imágenes y rumores, días atrás Zaira Nara había declarado —en una entrevista con medios argentinos— que se encontraba bien consigo misma y disfrutando el momento, “acompañada de amigos” y sin confirmar una relación formal, marcando un enfoque centrado en su vida personal y profesional.
La modelo, con una extensa trayectoria en moda, televisión y redes, ha mostrado en distintas oportunidades que prioriza su bienestar y el de sus hijos, incluso en contextos de alta exposición mediática.
Robert Strom, el multimillonario con quien está saliendo Zaira Nara.
Qué queda para el verano
Con el fin de año a la vuelta de la esquina, Punta del Este se convierte en el epicentro de la temporada, y las fotos de Zaira Nara con Robert Strom prometen seguir dando que hablar. La confirmación de este vínculo —si termina siendo oficializada por los protagonistas mismos— podría convertirse en una de las historias del verano 2026.
Mientras las especulaciones sobre el romance entre Zaira Nara y Robert Strom se consolidan con imágenes públicas, el mundo del espectáculo y las redes sociales mantienen el foco sobre cada aparición de la modelo en Punta del Este. En un verano cargado de celebridades y encuentros, esta historia parece recién comenzar.