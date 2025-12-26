Wanda Nara recibió el regalo más exclusivo y fashion para Navidad: cuánto cuesta

Wanda Nara compartió en sus redes sociales el lujoso regalo que recibió por Navidad: una cartera Hermès Picnic Birkin Gold Swift Palladium, valuada en alrededor de 60 mil dólares (unos 90 millones de pesos), mientras celebraba en Punta del Este (Uruguay) junto a su familia y su novio, en una postal que despertó repercusiones por su exclusividad.
Toda la celebración navideña en Uruguay
La conductora y empresaria pasó la Navidad en José Ignacio, Uruguay, rodeada de sus hijos mayores —Valentino, Constantino y Benedicto—, su hermana Zaira Nara con sus hijos, su madre Nora Colosimo y su novio, Martín Migueles, en un clima veraniego y relajado junto a la playa.
La mediática mostró en sus historias de Instagram cómo fue transcurriendo la noche: desde la mesa compartida hasta los momentos de asado junto a su hijo mayor, en una Navidad bajo un cielo despejado y con vista al mar.
Una Hermès que no es para todos
A la medianoche, Papá Noel —o su entorno más cercano— dejó bajo el árbol una pieza de lujo que Wanda no dudó en mostrar en sus redes: una cartera Hermès Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware, un accesorio de la casa francesa Hermès confeccionado en mimbre natural (osier) combinado con cuero y herrajes metálicos.
Según distintos sitios especializados en moda y artículos de lujo, el valor de este modelo puede rondar los 60 mil dólares, equivalente a aproximadamente 90 millones de pesos al cambio del mercado informal.
La cartera fue presentada dentro de su caja original, enfatizando su carácter de regalo exclusivo y aspiracional, típico de clientes VIP de la marca.
¿Provocación indirecta o simple ostentación?
La publicación no pasó desapercibida y fue comentada en redes por el contexto de los últimos enfrentamientos mediáticos entre Wanda Nara y China Suárez. En su momento, Suárez mostró un bolso Hermes que le había regalado Mauro Icardi, lo que originó fuertes cruces públicos entre ambas figuras.
Si bien esta vez no hubo menciones directas a Suárez en las publicaciones de Wanda, la ostentación del regalo de alto valor en redes volvió a reavivar interpretaciones sobre la relación entre ambas en el marco del conflicto mediático vigente.
Relacionan el posteo de Wanda con unas recientes fotos de la China Suárez.
En un contexto de lujo y celebraciones familiares, Wanda Nara exhibió uno de los regalos navideños más comentados de la temporada: una cartera Hermès que simboliza no solo un presente costoso, sino también el estilo de vida de las figuras del espectáculo.
La elección de mostrarlo en redes volvió a poner el foco en las tensiones públicas con China Suárez, aunque el gesto quedó registrado principalmente como una postal de Navidad en Punta del Este con glamour y exclusividad.