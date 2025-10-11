Apuestas ilegales y menores

Daniel Di Lena: “En tres meses, más de 40 mil menores apostaron en un casino ilegal”

El titular de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, advirtió sobre el crecimiento del juego ilegal online y su impacto en adolescentes. Reveló que se detectaron 40 mil apuestas hechas por menores en apenas tres meses del 2024 en un solo casino ilegal y al mismo tiempo, denunció que plataformas internacionales usan la marca Quini 6 para atraer usuarios