Las apuestas online también afectan a la salud mental de adolescentes
La edad de inicio es alrededor de los 13 años, a pesar de que el juego de azar está prohibido para menores de 18. Una guía para familias y adultos a cargo, y una lupa sobre el uso de billeteras virtuales.
Desde la organización internacional se recomienda a familiares y personas adultas iniciar un diálogo en términos simples
Octubre es el Mes de la Salud Mental que cada 10 de octubre conmemora su Día Mundial. En ese marco, Unicef lanzó una campaña, que incluye un spot, enfocada en el impacto de las apuestas online en jóvenes. Además, suma herramientas para familias y personas adultas de referencia a fin de generar espacios de escucha y diálogo intergeneracional.
En Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años
Según el informe Kids Online Argentina (UNICEF, 2025), uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez. La puerta de entrada ocurre alrededor de los 13 años, sobre todo en varones, gracias al acceso a las billeteras virtuales; y, en la mayor parte de los casos, las apuestas se dan en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol.
Aunque en Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años, seis de cada diez chicos afirman que conocen a alguien que apostó dinero de manera virtual, de acuerdo con el informe. Además, casi la mitad (47%) asegura conocer plataformas y aplicaciones de apuestas.
Cómo impacta
"Las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de los chicos, lo que puede generar ansiedad, frustración, insomnio, retraimiento, bajo rendimiento escolar, mayores conflictos familiares y exposición a discursos engañosos vinculados al éxito inmediato", explica Javier Quesada, Especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Argentina.
"Esto termina afectando sus vínculos, su autoestima y salud mental. En muchos casos, sin que nadie se dé cuenta a tiempo", subraya.
Impacto de las apuestas online en las chicas y los chicos.
Adultos presentes
Actualmente se observa un uso creciente de los juegos de azar online. Para frenarlo y generar conciencia es necesario que las familias, docentes y personas adultas de referencia se involucren. "Existe evidencia suficiente para asegurar que, cuando los adultos están presentes frente a las necesidades de las y los adolescentes, se reducen las posibilidades de que los chicos apuesten online", sostiene Quesada.
Para fortalecer las capacidades de las familias y adultos, que puedan reflexionar y dialogar con los jóvenes acerca de las oportunidades y riesgos en el mundo online, sus consecuencias, prevenir el uso de aplicaciones y plataformas de apuestas, y abordar situaciones problemáticas desde el respeto y la escucha, UNICEF desarrolló una serie de recomendaciones para iniciar la conversación con los chicos y las chicas:
- Tomar la iniciativa del diálogo y no esperar que el tema surja solo: es importante generar activamente un espacio de charla.
- Elegir un clima tranquilo, sin tensiones y con tiempo para desarrollar un diálogo con calma.
- Hablar simple y con claridad sobre lo que se quiere dialogar.
- Mostrar confianza y respeto en la capacidad de decidir que tienen los chicos: se puede acompañar, sin invadir.
- Prestar real atención a qué piensan, que sienten, qué saben y qué entienden sin juzgar: que los adolescentes sientan que tienen un canal de conversación y apoyo abierto para hablar cuando lo necesiten.
Además, de acuerdo a la publicación "Zoom a las apuestas online", publicado por UNICEF junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, resulta importante realizar un seguimiento del uso, con reglas y límites, de las billeteras virtuales de los adolescentes, para poder detectar a tiempo gastos vinculados con el uso de plataformas de apuestas.
También se recomienda abrir el diálogo y debatir en conjunto el rol de las y los influencers y de las publicidades sobre apuestas online y construir una mirada reflexiva sobre el imperativo que remite "al éxito asegurado"; y también fomentar el deporte, las actividades al aire libre, artísticas, culturales, y compartir tiempo con familiares, amigas y amigos para incentivar el desarrollo saludable.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.