Tres detenidos por amenazas y tenencias de drogas en zona norte de Santa Fe

Un operativo policial desplegado en el norte de la ciudad de Santa Fe terminó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes. El procedimiento se originó a partir de una denuncia por amenazas y derivó en una causa por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley Nacional 23.737.
El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles, en horas del mediodía, en inmediaciones de Fourlong y Berutti. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central de Emergencias 911 tras recibirse una denuncia que daba cuenta de un presunto hecho delictivo en la zona.
Al arribar al lugar, los efectivos contaban con capturas de pantalla vinculadas a la situación denunciada, elementos que permitieron avanzar con las primeras medidas en el lugar.
Aprehensiones en el lugar
En ese contexto, la policía procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, una mujer de 19 y otro masculino, de quien no trascendieron mayores datos filiatorios. Los tres quedaron a disposición de la Comisaría 8ª, dependencia que tomó intervención en el procedimiento.
Los implicados fueron trasladados a sede policial. Foto: Gentileza
Trasladados a sede policial, se continuaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho denunciado.
Requisa voluntaria y hallazgos
Ya en el marco de la investigación y con autorización, se realizó una requisa voluntaria en el domicilio vinculado al procedimiento. Durante la medida, los uniformados secuestraron una mochila de color negro que contenía en su interior un revólver calibre .22 largo.
Además, se incautaron bolsas con sustancias compatibles con marihuana y cocaína, una caja de balanza vacía y cuatro envoltorios de papel satinado, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
De acuerdo al parte oficial, el secuestro total incluyó 154 gramos de sustancia vegetal compatible con marihuana y 52 gramos de sustancia blanca compatible con cocaína, además del arma de fuego calibre .22 largo. Ante el hallazgo, se dio intervención a la autoridad judicial competente y se ampliaron las actuaciones.
Medidas judiciales
Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la aprehensión de los involucrados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737. En primera instancia, las personas fueron trasladadas a División Medicina Legal y luego alojadas en la dependencia interviniente, quedando a disposición de la Justicia.
La investigación continúa para determinar el origen del arma y de los estupefacientes secuestrados.