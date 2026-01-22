Intensificaron controles tras el descontrol en La Frontera: 79 alcoholemias positivas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó una serie de operativos en Pinamar, especialmente en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, con el objetivo de reforzar los controles ante el aumento de conductas de riesgo. Como resultado, se fiscalizaron cerca de 14.000 vehículos y se detectaron más de 200 infracciones vinculadas a maniobras irresponsables al volante.
Las tareas de control se concentraron en sectores de alta circulación y áreas sensibles durante la temporada. En ese marco, la ANSV llevó adelante 13.800 controles vehiculares que permitieron verificar documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas vigentes por parte de los conductores.
Alcoholemias positivasy faltas reiteradas
Del total de infracciones labradas, 207 correspondieron a distintas irregularidades. Entre ellas, se registraron 79 casos de alcoholemia positiva, con picos que alcanzaron los 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se detectaron 40 faltas por ausencia de documentación obligatoria y 13 vehículos que circulaban sin patente o con chapas adulteradas.
Se detectaron casi 14 mil vehículos controlados y 200 infractores.
Los operativos se desarrollaron de manera coordinada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar. Según explicaron las autoridades, los controles incluyeron todo tipo de vehículos y apuntaron a garantizar que los conductores cumplieran con los requisitos legales y de seguridad para circular.
Los procedimientos fueron realizados en la zona de La Frontera.
En un contexto marcado por la preocupación y el malestar social por el descontrol registrado en la zona de La Olla, se remarcó que la conducción temeraria o irresponsable implica un riesgo inmediato y concreto para terceros. Bajo esa premisa, la ANSV decidió intensificar los procedimientos para prevenir siniestros viales y reducir situaciones que puedan derivar en consecuencias graves.