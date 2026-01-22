#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pinamar

Intensificaron controles tras el descontrol en La Frontera: 79 alcoholemias positivas

Los controles se reforzaron en áreas sensibles de la ciudad tras reiteradas conductas peligrosas al volante que generaron preocupación entre vecinos y turistas.

Se detectaron 13 vehículos sin patentes adulteradas.Se detectaron 13 vehículos sin patentes adulteradas.
Seguinos en
Por: 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó una serie de operativos en Pinamar, especialmente en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, con el objetivo de reforzar los controles ante el aumento de conductas de riesgo. Como resultado, se fiscalizaron cerca de 14.000 vehículos y se detectaron más de 200 infracciones vinculadas a maniobras irresponsables al volante.

Mirá tambiénManejaba una camioneta en los médanos y filmaba a su hijo en cuatriciclo: le sacaron la licencia

Las tareas de control se concentraron en sectores de alta circulación y áreas sensibles durante la temporada. En ese marco, la ANSV llevó adelante 13.800 controles vehiculares que permitieron verificar documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas vigentes por parte de los conductores.

Alcoholemias positivas y faltas reiteradas

Del total de infracciones labradas, 207 correspondieron a distintas irregularidades. Entre ellas, se registraron 79 casos de alcoholemia positiva, con picos que alcanzaron los 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se detectaron 40 faltas por ausencia de documentación obligatoria y 13 vehículos que circulaban sin patente o con chapas adulteradas.

Se detectaron casi 14 mil vehículos controlados y 200 infractores.Se detectaron casi 14 mil vehículos controlados y 200 infractores.

Los operativos se desarrollaron de manera coordinada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar. Según explicaron las autoridades, los controles incluyeron todo tipo de vehículos y apuntaron a garantizar que los conductores cumplieran con los requisitos legales y de seguridad para circular.

Los procedimientos fueron realizados en la zona de La Frontera.Los procedimientos fueron realizados en la zona de La Frontera.

En un contexto marcado por la preocupación y el malestar social por el descontrol registrado en la zona de La Olla, se remarcó que la conducción temeraria o irresponsable implica un riesgo inmediato y concreto para terceros. Bajo esa premisa, la ANSV decidió intensificar los procedimientos para prevenir siniestros viales y reducir situaciones que puedan derivar en consecuencias graves.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro