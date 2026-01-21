Mejora el estado de Bastián Jerez tras el accidente en los médanos de Pinamar

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte médico sobre el estado de Bastián Jerez, el niño que permanece internado en Mar del Plata tras el grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar. El informe aporta datos alentadores sobre su evolución clínica, aunque el cuadro continúa siendo delicado y requiere cuidados intensivos.
Según el reporte oficial, Bastián se encuentra sin fiebre y presenta respiraciones espontáneas, un avance significativo en relación con los días previos. El menor continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde permanece bajo estricta observación médica.
Los profesionales indicaron que el paciente está estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Si bien sigue con asistencia respiratoria y tratamiento con antibióticos, no necesita medicación para sostener la presión arterial, un dato que refuerza la evolución favorable dentro de un cuadro complejo.
Además, el parte médico precisó que el niño responde de manera parcial a estímulos, lo que representa otro signo positivo dentro del proceso de recuperación.
Un cuadro gravetras el accidente
Bastián permanece internado desde hace casi 10 días y debió ser sometido a cinco intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las severas lesiones sufridas. Los estudios iniciales habían confirmado múltiples fracturas de cráneo y lesiones abdominales de gravedad, por lo que su evolución es seguida minuto a minuto por un equipo interdisciplinario.
El accidente ocurrido en los médanos de Pinamar generó una fuerte conmoción pública y reavivó el debate sobre la seguridad en zonas de tránsito recreativo, especialmente cuando hay menores involucrados.
Avances médicos en las últimas 24 horas
En comparación con el parte anterior, los médicos destacaron una mejoría en parámetros clave:
ausencia de fiebre
respiración espontánea
estabilidad clínica y hemodinámica
respuesta parcial a estímulos
Estos indicadores son considerados alentadores, aunque los especialistas insisten en que el niño debe continuar internado en terapia intensiva y bajo monitoreo permanente.
El padre fue imputado
En paralelo a la evolución médica, la causa judicial sumó novedades. El padre de Bastián, Maximiliano Jerez, fue notificado de su imputación por el delito de lesiones culposas. La fiscalía le atribuye no haber garantizado el uso del cinturón de seguridad al momento del impacto.
Imputaron al padre de Bastián por lesiones culposas tras el choque.
Con esta decisión, quedó formalmente incorporado al expediente junto a los otros dos involucrados en el siniestro, que ya estaban imputados desde el inicio de la investigación: el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok y la mujer que manejaba el vehículo recreativo tipo UTV.
Los tres se encuentran alcanzados por lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que contempla la comunicación de derechos para personas imputadas no detenidas, entre ellos el acceso a la acusación, la designación de un defensor y la posibilidad de no declarar.
Mientras la investigación avanza en el plano judicial, la atención sigue puesta en la evolución de Bastián, cuya recuperación continúa siendo el eje central de la preocupación de su familia y del equipo médico que lo asiste.