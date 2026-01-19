Bastian Jerez fue operado por sexta vez en Mar del Plata: “La cirugía fue exitosa”

La salud de Bastian Jerez, el nene de 8 años que sufrió un fuerte accidente en Pinamar mientras viajaba en un UTV con su padre, volvió a complicarse este lunes y debió ser operado por sexta vez desde el incidente.
La nueva intervención se realizó en Mar del Plata, donde permanece internado en terapia intensiva. Según trascendió, el procedimiento se concretó luego de un empeoramiento en las últimas horas, pese a un parte médico que había sido considerado alentador.
La información oficial difundida durante la mañana indicó que Bastian continuaba “en estado grave”, aunque se mantenía “clínica y hemodinámicamente estable”, con asistencia respiratoria mecánica.
Sin embargo, el cuadro se agravó con el correr de la jornada y derivó en un nuevo ingreso al quirófano. La evolución del niño sigue siendo monitoreada minuto a minuto por el equipo médico.
A la salida del hospital, el abogado de la familia, Matías Morla, aseguró que la intervención “fue exitosa” y explicó que el objetivo es que el chico pueda “hablar con el perito” cuando su estado lo permita.
Además, mencionó que aparecieron “dos testigos más” del episodio y señaló que el niño viajaba sin cinturón de seguridad. En ese marco, apuntó que “ahí tuvo la culpa el padre”, según sus dichos.
Según reconstrucciones periodísticas, Bastian fue operado dos veces en Pinamar en las horas posteriores al accidente, con procedimientos orientados a contener el daño hepático y una hemorragia interna.
Luego fue trasladado a Mar del Plata, donde enfrentó nuevas intervenciones: una para colocar una válvula de presión intracraneana y otras vinculadas al seguimiento de su evolución. Con la última de este lunes, ya suma seis operaciones desde el inicio del drama.
La sucesión de cirugías refleja la gravedad del cuadro y la complejidad de los estudios que se le practican para sostenerlo estable. Mientras tanto, la familia sigue aferrada a la esperanza, aunque el escenario médico continúa siendo delicado.