Imputaron al padre de Bastián por lesiones culposas tras el choque en Pinamar
La fiscalía formalizó la imputación en el marco de la causa que investiga el siniestro ocurrido en La Frontera, mientras el menor permanece internado bajo cuidados intensivos y continúan las medidas probatorias.
La investigación busca reconstruir la mecánica del hecho ocurrido en Pinamar.
El padre de Bastián, el niño de ocho años que permanece internado en estado crítico tras un violento choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, fue notificado de su imputación por lesiones culposas. La medida alcanza a Maximiliano Jeréz, a quien la fiscalía le atribuye no haber garantizado el uso del cinturón de seguridad al momento del impacto.
Con esta notificación, el padre del menor quedó formalmente incorporado al expediente junto a los otros dos involucrados en el siniestro, que ya se encontraban imputados desde el inicio de la investigación. Se trata del conductor de una camioneta Volkswagen Amarok y de la mujer que manejaba el vehículo recreativo tipo UTV.
Los tres quedaron alcanzados por lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que establece la comunicación de derechos para las personas imputadas que no se encuentran detenidas, entre ellos el acceso a la acusación, la designación de un defensor y la posibilidad de guardar silencio.
El siniestro ocurrió en la zona de La Frontera, un sector de intensa circulación durante el verano.
Medidas probatorias
La imputación también habilita a Jeréz a participar activamente en el proceso judicial. Esto incluye la posibilidad de presenciar pericias clave, como los estudios técnicos sobre ambos vehículos, que continúan secuestrados para reconstruir la mecánica del choque.
En paralelo, el fiscal Sergio García ordenó nuevas medidas probatorias. Entre ellas, la toma de testimonios a posibles testigos presenciales, pedidos de informes a la Dirección Nacional de Seguridad Vial y un requerimiento al Municipio de Pinamar para que remita la normativa vigente sobre circulación en el sector de La Frontera.
El accidente enLa Frontera
El hecho ocurrió el lunes 12 de enero, en un área de intensa circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano. Según la reconstrucción inicial, un UTV que salía del interior del predio impactó de frente contra una camioneta Amarok blanca, en un contexto en el que se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad.
El operativo incluyó asistencia médica inmediata y el traslado del menor a un centro de salud.
Como consecuencia del choque, Bastián fue encontrado inconsciente y con lesiones de extrema gravedad. Además, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro.
El delicado estado de salud del niño
El menor fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Pinamar, donde ingresó en estado crítico. Allí se le detectó una lesión hepática severa, lo que obligó a una cirugía de emergencia con colocación de un packing para contener una hemorragia interna.
Al día siguiente, debió ser sometido a una segunda intervención debido a un cuadro de inestabilidad hemodinámica. Ante la complejidad del cuadro, el jueves fue derivado por vía aérea a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata.
En el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil se lo logró estabilizar, lo que permitió realizar estudios de alta complejidad. Las tomografías confirmaron múltiples fracturas de cráneo, motivo por el cual intervino el equipo de neurocirugía, que colocó una válvula para controlar la presión intracraneal.
Este viernes, Bastián fue sometido a una cuarta cirugía, durante la cual los médicos pudieron cerrar el abdomen, la zona más comprometida desde el inicio de su internación. Actualmente, continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica.