El niño en estado crítico tras accidente en Pinamar será trasladado a Mar del Plata

El niño de 8 años que sufrió un accidente con un UTV en Pinamar presenta leves mejorías en su estado de salud y, si se mantiene estable, será trasladado a Mar del Plata para someterse a su tercera cirugía. El menor continúa internado en estado crítico, con una grave lesión en el hígado, aunque desde el Hospital de Pinamar destacaron su evolución a pesar de la complejidad del cuadro.
En la intervención anterior, los médicos realizaron una maniobra colocando compresas en el órgano afectado para detener el sangrado. Esta operación fue exitosa, y si el paciente se mantiene estable en las próximas horas, será operado nuevamente este mediodía para retirar las compresas y cerrar el abdomen.
El hospital emitió un nuevo parte esta mañana, detallando la situación: “En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.
Bastián fue operado dos veces y aguarda una tercera operación.
El parte también señaló que desde el miércoles, el menor “no requiere medicación para sostener la presión arterial” y que permanece bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva.
Traslado aMar del Plata
La familia recibió la noticia de que el niño se encuentra estable y que será trasladado a Mar del Plata para la próxima cirugía. Bettiana, abuela del menor, declaró que el niño “pasó una noche estable” y que “ya le hicieron la tomografía”, por lo que el viaje podría realizarse en cualquier momento.
A pesar de la mejoría, las autoridades del hospital reiteraron que su estado sigue siendo delicado y que continuará bajo estricta vigilancia médica.