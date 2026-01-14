Dos hombres volcaron con un UTV en Costa Esmeralda: uno está internado con fractura de cadera
El siniestro ocurrió este martes a la mañana dentro de un barrio privado en el partido de La Costa. Uno de los heridos fue derivado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó. Otro caso con UTVs en playas bonaerenses reaviva el debate por los controles.
El accidente ocurrió dentro del barrio privado Costa Esmeralda, en zona de médanos.
Un nuevo accidente con vehículos todoterreno reavivó la polémica sobre la seguridad en las playas de la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue en Costa Esmeralda, un exclusivo barrio privado del partido de La Costa, donde dos hombres resultaron heridos tras volcar con un UTV.
El hecho se registró cerca de las 8 de la mañana del martes, cuando el conductor del vehículo perdió el control mientras circulaban por los médanos. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes sufrió lesiones leves, mientras que el otro debió ser trasladado de urgencia por una fractura de cadera.
Uno de los ocupantes del UTV fue trasladado al Hospital de Mar de Ajó con fractura de cadera.
Asistencia inmediata y derivación al hospital
Testigos del siniestro relataron que un instructor de UTV y un aprendiz que se encontraban en la zona asistieron rápidamente a los heridos. El más comprometido de ellos se encontraba tendido en la arena, con visibles signos de dolor, y fue estabilizado por personal médico contratado por el barrio.
Dado que el vuelco se produjo dentro del perímetro privado y fue contenido por los servicios del lugar, no se labró parte policial ni hubo intervención de fuerzas de seguridad provinciales.
El herido fue derivado al Hospital de Mar de Ajó, donde permanece internado bajo observación médica. Si bien su estado es delicado, se encuentra estable y consciente.
El caso del niño herido en Pinamar que conmociona la temporada
El vuelco en Costa Esmeralda se suma a otro episodio grave ocurrido un día antes en Pinamar, donde un niño de 8 años lucha por su vida tras un choque frontal entre el UTV en el que viajaba con su padre y una camioneta Amarok.
El pequeño Bastián, oriundo de Moreno, fue trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar con una laceración hepática y lesiones pulmonares. Este miércoles, el último parte médico indicó una leve mejoría, aunque su estado sigue siendo crítico.
El menor fue sometido a dos cirugías en 24 horas y los profesionales evalúan un eventual traslado a un centro de mayor complejidad, si logra estabilizarse en los próximos días.
Imprudencia, descontrol y vehículos de alta potencia
Ambos episodios pusieron nuevamente en el centro de la escena la falta de controles efectivos en zonas de médanos, donde conviven vehículos de gran potencia, turistas y menores de edad. La preocupación de vecinos y autoridades locales crece a medida que se repiten los siniestros con UTVs, cuatriciclos y camionetas 4x4.
Desde distintos sectores reclaman más fiscalización, delimitación clara de zonas permitidas para estos rodados y campañas de concientización para prevenir nuevos accidentes.