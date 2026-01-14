Accidente

Dos hombres volcaron con un UTV en Costa Esmeralda: uno está internado con fractura de cadera

El siniestro ocurrió este martes a la mañana dentro de un barrio privado en el partido de La Costa. Uno de los heridos fue derivado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó. Otro caso con UTVs en playas bonaerenses reaviva el debate por los controles.