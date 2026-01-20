Manejaba una camioneta en los médanos y filmaba a su hijo en cuatriciclo: le sacaron la licencia

Mirá tambiénVilla Gesell: un joven pelea por su vida tras volcar con un cuatriciclo en los médanos
El propietario de una agencia de autos de Pilar fue sancionado luego de protagonizar una peligrosa maniobra en los médanos de Pinamar, donde manejó una camioneta mientras usaba su celular para filmar a su esposa y a su hijo menor, que circulaban en cuatriciclos. La escena motivó una intervención inmediata de las autoridades provinciales por el alto riesgo que implicó la conducta.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir, tras constatar lo que definió como una acción de “extrema imprudencia” en una zona turística de alta circulación durante la temporada de verano.
Manejo imprudente
La sanción se resolvió luego de analizar las imágenes en las que se observa al conductor desplazándose por los médanos mientras filmaba con su teléfono móvil. En paralelo, su esposa y su hijo menor avanzaban en cuatriciclos, sin las condiciones mínimas de seguridad exigidas para este tipo de terrenos.
Desde la cartera provincial remarcaron que la conducta no solo puso en peligro a su propia familia, sino también a otras personas que transitaban por la zona. El uso del celular mientras se conduce, sumado a las características del terreno y a la presencia de vehículos recreativos, elevó de manera considerable el nivel de riesgo.
Seguridad en los cuatriciclos
Otro de los puntos que agravó la situación fue que los cuatriciclos no contaban con antena alta con banderín, un elemento obligatorio en zonas de dunas para garantizar la visibilidad entre vehículos. Esta omisión representa un factor clave en muchos accidentes registrados en la costa atlántica.
Además, se constató que la mujer no llevaba casco y que el niño viajaba completamente desprotegido. Las autoridades consideraron que estas faltas configuraron un escenario de peligro extremo, especialmente por tratarse de un menor de edad expuesto a maniobras riesgosas en un entorno inestable.
Antecedente
En el informe administrativo también se dejó constancia de que los vehículos utilizados en las maniobras temerarias serían los mismos que el infractor comercializa en su agencia. A su vez, se detectó que no registra rodados a su nombre, un dato que fue tenido en cuenta al momento de evaluar la sanción.
Desde el Ministerio de Transporte subrayaron la responsabilidad social que implica conducir, sobre todo cuando hay menores involucrados. “Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, expresaron desde el organismo.
La inhabilitación preventiva busca, según explicaron, evitar nuevos episodios de este tipo y reforzar el mensaje sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, incluso —y especialmente— en contextos recreativos y turísticos donde el riesgo suele subestimarse.