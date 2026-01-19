Villa Gesell: un joven pelea por su vida tras volcar con un cuatriciclo en los médanos

Un nuevo siniestro vial encendió las alarmas este domingo en la costa bonaerense. Un joven de 27 años sufrió heridas de extrema gravedad tras volcar con un cuatriciclo mientras circulaba por los médanos de Villa Gesell. La situación obligó a activar un operativo sanitario de urgencia y a disponer su traslado a un hospital de alta complejidad en la ciudad de La Plata.
El episodio volvió a poner en foco los riesgos asociados al uso de vehículos recreativos en zonas de arena, especialmente durante la temporada de verano, cuando se incrementa la circulación en playas y dunas.
Diagnósticocrítico
El paciente presentó un traumatismo encéfalo craneano grave con compromiso facial, además de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Debido a la severidad del cuadro, se puso en marcha un protocolo de emergencia que incluyó la intervención del sistema provincial de salud.
La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC).
La presencia preventiva de una ambulancia en la playa permitió una atención inmediata. Luego de ser estabilizado en el hospital local, los equipos médicos definieron un traslado aéreo sanitario hacia La Plata para garantizar una atención especializada acorde a la complejidad del caso.
Antecedentes
El hecho se suma a una seguidilla de accidentes similares ocurridos en los últimos días. El viernes previo, dos turistas que se desplazaban en cuatriciclo protagonizaron un vuelco en la misma zona de médanos y resultaron con lesiones que requirieron asistencia médica.
Bastián fue operado numerosas veces tras el accidente en UTV.
Durante la semana anterior, un niño de ocho años sufrió heridas graves tras un choque entre un vehículo UTV y una camioneta en el sector conocido como La Frontera, en Pinamar. En ese rodado viajaban también un adulto y dos menores, quienes debieron recibir atención sanitaria.
Controlesmunicipales
En paralelo al último accidente, la Municipalidad de Villa Gesell reforzó los operativos de control en áreas de dunas. Como resultado de un procedimiento realizado el mismo domingo, se secuestraron 14 vehículos, entre ellos 12 cuatriciclos y dos motocicletas, debido a infracciones consideradas graves.
Las irregularidades detectadas incluyeron falta de documentación obligatoria, ausencia de dominio visible, problemas de identificación y circulación sin condiciones mínimas de seguridad. Además, se labraron 40 actas de infracción por faltas como no contar con licencia de conducir, seguro vigente, incumplimiento de normas de tránsito y desplazamiento por zonas no habilitadas.
Las autoridades locales reiteraron la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas vigentes. También insistieron en extremar las precauciones al circular por médanos, al tratarse de un entorno de alto riesgo donde cualquier maniobra imprudente puede derivar en consecuencias graves.
El nuevo accidente volvió a empañar una jornada de verano en la costa atlántica y reforzó la preocupación por el uso indebido de vehículos recreativos en espacios naturales sin las medidas de seguridad necesarias.