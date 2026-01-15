Del sol al caos en minutos: el temporal sorprendió a turistas y dejó destrozos en Pinamar

El fuerte temporal que golpeó en las últimas horas a la Costa Atlántica dejó escenas de impacto y complicaciones en distintas ciudades. En Pinamar, un árbol de gran porte cayó sobre dos autos estacionados y provocó destrozos, mientras las ráfagas de viento y la lluvia intensa obligaron a intervenir a personal municipal y de emergencias.
El episodio ocurrió en medio de un cambio brusco de condiciones climáticas, con gran cantidad de turistas en la zona. Tras la caída del árbol, se desplegó un operativo para retirar ramas, liberar la calzada y normalizar la circulación. La advertencia por tormentas se mantenía para el cierre de la jornada.
Calles bajo agua y granizo en otras localidades
Mientras Pinamar sumaba daños materiales, en el Partido de La Costa se repetían las postales de calles anegadas. Mar del Tuyú, Santa Teresita y Costa del Este registraron acumulación de agua en varios sectores, con complicaciones para circular y dificultades para el drenaje.
En algunas zonas también se reportó caída de granizo, un fenómeno que reforzó la intensidad del temporal. El combo de lluvia fuerte, viento y baja visibilidad dejó momentos de tensión en plena tarde, justo cuando la actividad turística estaba en su pico.
Del calor pleno a la tormenta en pocos minutos
El cambio de escenario fue tan rápido como notorio. Cerca de las 14, el calor era agobiante y el cielo se mantenía despejado, con gran cantidad de personas instaladas en la playa. Pero alrededor de las 16, avanzaron nubes negras, el mar comenzó a agitarse y las ráfagas anunciaron la llegada del frente.
En cuestión de minutos, muchos turistas levantaron sus pertenencias y corrieron hacia alojamientos, autos y refugios. La poca visibilidad y el apuro generaron algunos incidentes en el tránsito, aunque con el correr de las horas la situación empezó a estabilizarse.
El temporal dejó una señal clara en la costa: basta un golpe de viento y lluvia para transformar una tarde de playa en un operativo de emergencia.