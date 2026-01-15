Datos oficiales

Cuánto llovió hasta ahora en Santa Fe y dónde se registraron los mayores acumulados

La Municipalidad de Santa Fe informó sobre las precipitaciones y viento registrados hasta las 7.15 de este jueves 15 de enero. Hubo una fuerte intensidad de lluvia en cortos períodos y ráfagas provenientes del sector norte, sin que se reportaran daños de gravedad.