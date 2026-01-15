Cuánto llovió hasta ahora en Santa Fe y dónde se registraron los mayores acumulados

Durante la madrugada de este jueves 15 de enero, la ciudad de Santa Fe fue escenario de un episodio de lluvias intensas y ráfagas de viento que se hicieron sentir con fuerza en distintos puntos del ejido urbano.
La Municipalidad de Santa Fe informó sobre las precipitaciones y viento registrados hasta las 7.15 de este jueves 15 de enero. Hubo una fuerte intensidad de lluvia en cortos períodos y ráfagas provenientes del sector norte, sin que se reportaran daños de gravedad.
Según la información brindada por la Municipalidad, las precipitaciones acumuladas superaron en algunos sectores los 30 milímetros, con picos de intensidad elevados en cortos lapsos de tiempo, una situación que suele generar complicaciones temporales en la vía pública.
La información fue relevada por el sistema de monitoreo municipal y corresponde a los registros tomados hasta las 7.15 de la mañana. Desde el Ejecutivo local destacaron que el evento se desarrolló principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, con una rápida concentración de agua caída en determinados barrios.
De acuerdo con el detalle difundido por la Dirección de Operaciones de Emergencia (DOAE), dependiente del COBEM, el acumulado de lluvias alcanzó los 20,25 milímetros en esa estación de medición. En tanto, en la zona céntrica de la ciudad se registraron 22,75 milímetros, una cifra que refleja la intensidad del fenómeno también en áreas densamente urbanizadas.
Los valores más altos se observaron en el norte y el este de la ciudad. En la Delegación Municipal de Alto Verde se contabilizaron 30,00 milímetros, mientras que en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Facundo Zuviría el registro fue de 29,50 milímetros hasta el horario informado.
Uno de los datos más relevantes del informe oficial tiene que ver con la intensidad máxima de la lluvia. En el CIC Facundo Zuviría se detectó un pico de 60 milímetros por hora a las 5.45, lo que da cuenta de una precipitación muy concentrada en un corto período. Este tipo de eventos suele poner a prueba los sistemas de drenaje urbano, especialmente cuando se produce de manera repentina.
Desde el municipio señalaron que este comportamiento de la lluvia, con grandes volúmenes en poco tiempo, es una característica cada vez más frecuente en la región y obliga a mantener un monitoreo permanente de desagües, estaciones de bombeo y sectores históricamente vulnerables al anegamiento.
Además de las precipitaciones, el informe municipal incluyó datos vinculados al viento. La ráfaga máxima registrada alcanzó los 41 kilómetros por hora, con dirección Norte, y se produjo a las 3.30 de la madrugada en la zona de la Delegación Alto Verde.
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para el terriotrio santafesino por tormentas fuertes durante todo el día jueves.
Para los próximos días:
El viernes se espera cielo se esperan lluvias por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 20º y una máxima de 28º.
Para el sábado se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 20º y una máxima de 29º.
Finalmente, el domingo se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 22º y una máxima de 32º.