Qué dice el pronóstico este jueves en la ciudad de Santa Fe

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con precipitaciones a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las tormentas durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 24º y la máxima sería de 30°. El Servicio Meteorológico Nacional indica con alerta naranja que se esperan tormentas para la jornada.
Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por a tarde/noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 30º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1005.8 hPa, viento este a 13 km/h y visibilidad de 12 km.
Rige una alerta naranja para el terriotrio santafesino por tormentas fuertes.