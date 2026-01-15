El Concejo de Santa Fe, modelo 2026: entre la paridad de fuerzas y un mayor "músculo joven"
El presidente del Legislativo local analizó la nueva conformación. Dijo que la clave será escuchar a todos los sectores, y buscar una “agenda en común”. Valoró el recambio generacional. También habló de su relación con Pullaro y Poletti.
Basile, electo presidente del Concejo en diciembre de 2025. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Pero además, juraron los nuevos concejales electos en las elecciones intermedias del año pasado. El mapa político del Legislativo de la ciudad capital cambió, ya que el Interbloque oficialista “Unidos” quedó con nueve concejales (antes tenía 11), y el arco opositor más los independientes ahora está conformado por los restantes ocho ediles.
Se sumaron dos nuevas fuerzas (“La Libertad Avanza” y “Santa Fe el Común”). Con todo, “Unidos” perdió la mayoría especial de dos tercios de los votos (tiene mayoría simple), y el resto de los espacios políticos con representación legislativa, aún con sus diferencias ideológicas, en su conjunto lograron una interesante paridad de fuerzas.
En diálogo con El Litoral, el presidente del Concejo, Sergio Basile, analizó la nueva conformación. Consideró que será un “lindo desafío” administrar las tensiones y ansiedades de los distintos espacios políticos; que las claves serán escuchar siempre todas las voces, y generar una “agenda en común”, tratando de buscar y alcanzar los suficientes consensos.
Paridad de fuerzas
-¿Cómo evalúa este cambio del mapa legislativo, con la nueva conformación del Concejo? El oficialismo perdió los dos tercios de los votos, la oposición “empardó” un poco los pesos políticos… Consultó El Litoral a Basile.
-Primero, creo que la clave es ser claro en los conceptos que uno quiere desarrollar. Cuando les propuse a todos los concejales que me acompañen para la presidencia, les dije: "Por favor, trabajemos sobre una agenda común".
Para mí fue muy destacable que yo haya sido elegido unánimemente por todos los ediles como presidente. Además, hablaron en el recinto la mayoría de ellos, algo que fue muy lindo para mí. En lo personal y en lo político también creo que se mostró una imagen muy interesante desde lo institucional.
Pienso que uno tiene que administrar esas tensiones justamente con mucha entereza y decir: “Che, esto se puede, esto no se puede". Bueno, si no se puede, busquemos otro camino para que se pueda: “Esperemos un poco, y mientras tanto hacemos esto otro”.
“A los concejales les pedí que trabajemos sobre una agenda común”. Crédito: Manuel Fabatía
Hay herramientas de diálogo que te dan la trayectoria y la templanza, sin caer en las banalidades y las chicanas, pues esto no le sirve a nadie. Porque además, y más importante aún, la gente está esperando que alguien le resuelva sus temas. Frente a esto último, aparecemos nosotros como legisladores de Santa Fe capital.
Fuente a cualquier tema intentamos que sea por el diálogo, y no por la fuerza ni por la imposición de las mayorías simples o especiales. En definitiva, y vuelvo sobre el concepto, después la ciudadanía nos pide respuestas. Y nosotros tenemos que darlas. Me parece que todos los concejales vamos entendiendo esto.
Recambio generacional
-Con la anterior conformación terminaron sus mandatos cinco ediles “históricos”, de larga trayectoria en la función pública. Ahora, ingresaron varios jóvenes. ¿Cómo ve este recambio?
-Lo veo como algo positivo. No porque una edad menor implique que no estén bien las cosas, todo lo contrario. Los concejales que se fueron hicieron un gran trabajo en años por la ciudad, y de hecho la ciudad acompañó ese trabajo del Concejo. Soy muy respetuoso de todo lo que se hizo.
Esto me lleva a decir que mi rol como presidente no busca “refundar” nada. Yo no quiero reinventar nada, sí quiero consolidar lo que se hizo bien y mejorar lo que pueda desde mi lugar.
Así es la conformación actual del Legislativo local. Crédito: El Litoral
Me parece que tener perfiles más jóvenes te muestra la dinámica de la realidad, de qué es lo que puede estar uno palpando desde el afuera, desde los barrios. Entonces desde esos lugares llegan distintos motivos, sugerencias y demandas.
Después, cada uno tiene su propio perfil: algunos de los ediles más jóvenes son más sociales, otros más técnicos, otros con más llegada en los medios o las redes sociales. Entonces, creo que aquí hay un bagaje importante: si lo sabemos aprovechar, tendremos una potencia tremenda.
A todos mis colegas del Concejo les pedí que tengan un rol, una agenda, y que la podamos compartir; y que en lo que tengamos dificultades y problemas, lo pongamos sobre la mesa.
Creo que son canales básicos de comunicación. Le pongo mucho oído a todos, porque también es mi naturaleza ser de esa lógica dialoguista. Podemos llegar a buenos resultados y pienso que la ciudad necesita de eso: cero mezquindades y trabajar todos juntos, más allá de las diferencias.
Buenas relaciones
-Cómo es su relación con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el intendente Juan Pablo Poletti?
Muy buenas. Con Maxi (por Maximiliano Pullaro) somos amigos, somos militantes políticos del mismo partido, compartimos mucho tiempo de trabajo en la Cámara de Diputados. Después trabajé con él cuando era ministro de Seguridad. Nos conocemos de la Juventud Radical. Hay muy buena relación.
De él valoro la entrega que tiene y lo motivador que es, siempre con el ejemplo. Sé que se levanta temprano, que te responde a la mañana a primera hora... Eso motiva a trabajar como un militante, a seguirlo, y obviamente a aprender de él.
Y con Juan Pablo (por Poletti) nos estamos conociendo cada vez más. Si bien trabajé mucho con él cuando era el director del Cullen, cuando yo era concejal logramos algunas cosas importantes para la zona aledaña (al hospital). Hoy nos estamos conociendo más, pero la relación con él es muy buena.