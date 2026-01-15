Entrevista a Sergio Basile

El Concejo de Santa Fe, modelo 2026: entre la paridad de fuerzas y un mayor "músculo joven"

El presidente del Legislativo local analizó la nueva conformación. Dijo que la clave será escuchar a todos los sectores, y buscar una “agenda en común”. Valoró el recambio generacional. También habló de su relación con Pullaro y Poletti.