Ciudad de Santa Fe

Del mítico barrio Roma al "grito del Salado": perfil humano del presidente del Concejo, Sergio Basile

Criado en una familia de laburantes, hizo todo tipo de trabajos para ayudar a la economía doméstica. Tiene una larga experiencia política y es “dialoguista por naturaleza”. La inundación de 2003 lo marcó a fuego: ahí empezó su militancia.