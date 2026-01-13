Se realizarán entre el 12 y el 26 de septiembre

El Concejo recibió al Comité Organizador Santa Fe de los Juegos Suramericanos

El director de la Sede Santa Fe, Carlos Marzo, dio detalles de la logística que se planifica para el evento y de cómo se preparan los distintos escenarios de competición. “La ciudad será una gran vidriera internacional y tenemos que prepararnos de la mejor manera”, destacó el presidente del Concejo, Checho Basile.