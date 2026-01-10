Los juegos tienen fecha de inicio el 12 de septiembre

Odesur: Avanzan obras y el gobierno acelera la difusión de la competencia

Galdeano afirmó que en agosto estarán ya todas las instalaciones deportivas en condiciones de ser utilizadas. Los juegos fueron presentados en la Costa Atlántica y desde la semana próxima un móvil recorrerá las localidades de la provincia para difundirlos. La inversión en construcciones deportivas en la ciudad supera los 16 mil millones de pesos.