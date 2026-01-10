Los juegos tienen fecha de inicio el 12 de septiembre
Odesur: Avanzan obras y el gobierno acelera la difusión de la competencia
Galdeano afirmó que en agosto estarán ya todas las instalaciones deportivas en condiciones de ser utilizadas. Los juegos fueron presentados en la Costa Atlántica y desde la semana próxima un móvil recorrerá las localidades de la provincia para difundirlos. La inversión en construcciones deportivas en la ciudad supera los 16 mil millones de pesos.
Uno de los trabajos en Santa Fe es la remodelación de la pista de atletismo del Card más la construcción de tribunas de cemento exigidas por la organización. Foto: Gobierno de Santa Fe.
A ocho meses del inicio de los juegos Odesur en tres ciudades de la provincia, el gobierno provincial sigue adelante con las obras de infraestructura para los diferentes deportes, de las tres villas olímpicas y empezó en la Costa Atlántica la difusión de lo que será esta competencia en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El coordinador general del comité de Odesur, Julián Galdeano, dio detalles ante El Litoral de la marcha de trabajos en marcha y cómo marchan los preparativos de la provincia para la difusión del evento donde sumarán al Ministerio de Educación para que alumnos de las escuelas tengan la experiencia de la competencia.
- ¿Llega Santa Fe con la infraestructura deportiva para los Odesur?
- Fue un gran desafío iniciar las obras a tiempo y con la calidad que requiere una competencia de estas características en términos de calidad deportiva. Venimos bastante bien con la curva de obra y en los plazos que nos fuimos estableciendo como criterios para poder llegar. Como máximo, en agosto tener todas las obras terminadas para ser utilizadas en la competencia que se inaugurará el12 de septiembre.
- ¿El Comité Olímpico está supervisando lo que están haciendo?.
- Ya tuvimos tres misiones técnicas que están en cabeza del presidente del Comité Olímpico chileno, en representación de la región. Están muy conformes con todo. En su momento, hicieron algunas observaciones que tomamos respecto del alcance del velódromo, las características que requirieron que tenga cobertura techada la pileta de salto y que tuviéramos otra pista de calentamiento en atletismo.
Fueron pequeñas observaciones que fuimos entendiendo que eran razonables y las fuimos incorporando a nuestro plan de obra. Están muy conformes con cómo la provincia encargó este plan de obra y estamos satisfechos de cómo venimos hasta ahora.
- ¿Con las villas olímpicas también llegan?
- Sí. Velódromo, centro acuático y villa deportiva eran los tres puntos más complejos a la hora de abordar una fecha de entrega y venimos en los tres casos avanzando muy bien. Estamos con mayor nivel del ritmo de ejecución previsto en el plan.
Galdeano afirmó que en agosto estarán listas las instalaciones para Odesur.
- Con el inicio del año, comenzaron con el propio gobernador Maximiliano Pullaro la difusión en la Costa Atlántica. Después viene lo de Santa Fe, ¿cómo lo van a encarar?
- Tenemos como desafío de este primer semestre del año que los juegos se empiecen a instalar en la sociedad.
Hoy se conocen por las noticias de obras que se ven y que se están haciendo; lo emblemático que son y lo impactante en términos de tamaño. Se conocen en ámbitos de la práctica de cada una de las disciplinas, los clubes, las federaciones, los atletas. Nos resta el desafío principal que la ciudadanía, la comunidad en su conjunto asimile los juegos como algo propio y tenga interés, conocimiento, necesidad de participar, aspiración de ser parte protagónica de ese proceso.
Para eso iniciamos una campaña de difusión que va desde la presencia de la mascota Capi en distintos eventos populares, fiestas locales, provinciales o nacionales. Esta presencia en la costa argentina, en lugares de veraneo. Vamos a estar en Cosquín, en los carnavales de Corrientes, en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay.
Conjuntamente con el Comité Olímpico participamos del proyecto Playa Olímpica rumbo a los Sudamericanos 2026.
Ahora empezaremos rumbo a los Odesur o camino a los juegos, un tráiler con experiencias de esparcimiento, lúdicas, simuladores que va a estar cinco días a la semana durante los ocho meses que nos separan de los juegos en distintos lugares de la provincia.
Con el Ministerio de Educación, con el comienzo de clases pondremos un marcha un programa con deportistas olímpicos de la provincia que van a estar junto a la mascota yendo a las escuelas para que los chicos también empiecen a meterse en el clima de competencia deportiva. Más allá de los juegos, queremos mostrar la ciudad, la provincia, nuestros paisajes, nuestra gente, nuestra capacidad hotelera, nuestra gastronomía.
El tráiler comenzará el recorrido el 16 y 17 de enero en la estación Belgrano. Allí tendremos charlas de deportistas reconocidos de la ciudad de Santa Fe o de la provincia; clínicas de distintos deportes con referencia de las competencias que se van a disputar en los sudamericanos. Le agregaremos mucha cosa para chicos, gente joven y para la familia desde food trucks, bandas, clases de zumba, DJs, simuladores de Fórmula 1, de tiro al arco, de patear penales a los arqueros de la selección.
El atleta Rubén Rézola hizo un trabajo excelente para la presentación con una cámara en que lo que mientras remaba filmó todo el contexto de la laguna y con un óculo va a haber un simulador de kayak donde cada uno se podrá subir, va a parecer que estuviera remando en la Setúbal.
Lo mismo con una bicicleta en el Parque Independencia. Habrá mesas de ping pong, metegol, fútbol, tenis, rebotadores, minigolf, etcétera. Una agenda que tiene que ver con lo recreativo, con instalar los valores de compartir en familia lo que es el deporte; y lo que es nuestra ciudad y mostrar los paisajes.
Los Juegos Odesur comenzarán el 12 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
- ¿La apuesta será mostrar a Santa Fe a través de los juegos?
- Exactamente. Ese es un desafío. Tuvimos una reunión en la semana con autoridades de Odesur donde nos reiteraron que en los últimos Juegos Sudamericanos hubo no menos de 150.000 turistas del exterior en las localidades anfitrionas, en este caso en Lima o en Santiago.
Nosotros no tenemos una gran capacidad hotelera. Por eso la decisión adoptada en su momento de construir las villas deportivas y dejar la capacidad hotelera para el turista que venga a la provincia, para que la conozca.
Junto a las áreas de turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo iremos a los diferentes países para que ellos empiecen a adquirir los paquetes turísticos para venir a Santa Fe, a Rosario y a Rafaela. Con los Comités Olímpicos de cada país estamos trabajando para presentar la oferta deportiva de Odesur.
El otro dato es que se está por anunciar que la mayoría de las competencias, diría el 95% de las competencias de los juegos que vamos a tener en Santa Fe van a ser clasificatorias para los Panamericanos. Esto es un valor importantísimo en el desarrollo deportivo de cualquier atleta o de cualquier equipo de una selección nacional.
La infraestructura para los Odesur tienen impacto en la zona sur de la ciudad de Santa Fe y también en Recreo donde en instalaciones del ex Liceo Militar General Belgrano se hace el polígono de tiro que luego será destinado a los cadetes de policía y a la propia fuerza policial.
Pero en el sur, la remodelación de la pista de atletismo del Card -construida en ocasiones de los viejos juegos Cruz del Sur que se realizaron en 1982- es acompañada por la construcción de un estadio cerrado que luego de la competencia será destinado al municipio para su uso.
La inversión en esos tres lugares supera los 16 mil millones de pesos.
Además de estas construcciones, se trabaja en la remodelación de la avenida Tacca que conecta con el ingreso a los estadios y servirá de vía de acceso al barrio Centenario.