Desde la Municipalidad

Cómo se trabaja en la ciudad de Santa Fe para evitar un brote de dengue: monitoreo y prevención

Con más de 35 barrios con presencia del mosquito Aedes aegypti, el Municipio despliega un abordaje integral que combina vigilancia entomológica, operativos de descacharrado, concientización puerta a puerta y control sanitario durante todo el año. Tras una temporada crítica en 2023, los casos se redujeron drásticamente gracias a una estrategia sostenida y al compromiso comunitario.