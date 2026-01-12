Dengue en Santa Fe: activaron un operativo de bloqueo en barrio Sur tras un caso sospechoso

Ante la detección de un caso sospechoso de dengue en la ciudad, la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el protocolo sanitario y desplegó un operativo de bloqueo focalizado en barrio Sur. Aunque el caso finalmente fue descartado por laboratorio, las autoridades reforzaron las tareas de prevención y pidieron a los vecinos sostener las medidas de cuidado para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Activación del protocolo sanitario
El operativo se realizó en el sector comprendido por Monseñor Zaspe y avenida Freyre, en el barrio Sur, luego de que un paciente internado en un sanatorio privado presentara síntomas compatibles con dengue. Los análisis posteriores arrojaron resultado negativo, pero igualmente se activó el procedimiento previsto para estos casos.
La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, explicó que el bloqueo sanitario es una acción preventiva que se ejecuta ante cada notificación sospechosa. “Se trabaja casa por casa llevando medidas de prevención a todas las familias que viven en un radio de entre seis y nueve manzanas del domicilio vinculado al caso”, detalló.
En qué consiste el bloqueo domiciliario
El operativo incluyó recorridas domiciliarias para detectar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, difusión de información sanitaria y búsqueda activa de personas con síntomas febriles. Además, se ofreció fumigación domiciliaria, una acción que el municipio reserva exclusivamente para estos operativos de bloqueo.
Desde el área de Salud insistieron en la importancia de que los vecinos continúen utilizando repelente, coloquen telas mosquiteras y estén atentos ante la aparición de fiebre, dolor muscular o malestar general. “Es clave identificar si hay otros cuadros compatibles, ya que se trata de una enfermedad transmitida por un vector”, subrayó Massari.
Prevención durante todo el año
Más allá de este caso puntual, la Municipalidad mantiene acciones permanentes de prevención, como el descacharrado asistido y campañas de concientización en distintos puntos de la ciudad. El personal que participa de estos operativos está debidamente identificado con nombre, apellido, DNI y uniforme oficial. Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000.
La ciudad de Santa Fe cuenta con un sistema de monitoreo entomológico que incluye 60 puntos con ovitrampas distribuidas en distintos barrios, además de otras 30 trampas incorporadas este año para detectar la actividad de mosquitos adultos. Este seguimiento permitió profundizar las acciones en zonas críticas y reforzar la prevención en espacios públicos como playas, balnearios, el Cementerio Municipal y la Terminal de Ómnibus.
Según datos oficiales, estas políticas sostenidas lograron reducir en un 99% los casos de dengue durante la temporada 2024-2025 en comparación con el período anterior.
Recomendaciones clave para los vecinos
Desde el municipio reiteraron una serie de medidas básicas para prevenir el dengue:
Vaciar recipientes que acumulen agua.
Limpiar canaletas y desagües, preferentemente con agua caliente.
Extremar cuidados en floreros, bebederos de animales, baldes, tanques y piletines.
Mantener patios y jardines desmalezados.
Usar insecticidas y espirales en interiores.
Facilitar el ingreso del personal municipal para tareas de descacharrado.
Aunque el caso sospechoso fue descartado, las autoridades remarcan que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar brotes. El compromiso de los vecinos, sumado al monitoreo y las acciones sanitarias, resulta clave para sostener los bajos niveles de circulación del dengue en la ciudad.