Por qué el Paseo de la Laguna es la zona más elegida para pasar el calor en Santa Fe

A una semana de su habilitación oficial como zona de baño seguro, el Paseo de la Laguna comenzó a transformarse en uno de los espacios más elegidos para pasar el verano en la Costanera Este de Santa Fe. Familias, parejas y grupos de jóvenes encuentran allí un entorno natural cuidado, con presencia de guardavidas y servicios, en plena Laguna Setúbal, que invita a refrescarse sin salir de la ciudad.
Durante años el sector estuvo en obras y en el comienzo de esta temporada funcionó únicamente como solárium. Sin embargo, desde la habilitación como balneario, el movimiento se intensificó notablemente. Bajo el sol intenso del verano santafesino, vecinos llegan caminando o en vehículos, equipados con reposeras, sombrillas, gorros y equipos de mate, dispuestos a pasar varias horas junto al agua.
En este sector el agua es mucho más clara y conserva una temperatura agradable para pasar el calor.
Agua más clara y entorno cuidado
Desde el equipo de guardavidas destacaron que este es el primer año en que el Paseo de la Laguna funciona plenamente como balneario. “Arrancamos como solárium a principios de noviembre y, desde la semana pasada, quedó habilitado para el baño. Antes de la apertura, trabajamos mucho en la limpieza y el acondicionamiento del sector”, explicaron.
“El crecimiento era inevitable. Es uno de los sectores más tranquilos de la costanera y hoy la gente lo está eligiendo”, señaló uno de los guardavidas que presta servicio en el lugar.
Además, remarcaron una característica clave del lugar: la calidad del agua. Según detallaron los guardavidas , la circulación proveniente de zonas de islas del Este genera una filtración natural que se traduce en mayor claridad y una temperatura más agradable. “Eso, sumado al trabajo constante de mantenimiento, hace que hoy sea uno de los puntos más lindos para bañarse”, afirmaron.
"Parece raro que Santa Fe tenga este lugar”
Quienes ya adoptaron el Paseo de la Laguna como plan fijo de verano coinciden en una valoración positiva. “Descubrir este lugar que parecía muerto nos devolvió las ganas de venir a la Costanera. Está muy bien acondicionado y es cómodo para todos: familias, parejas y jóvenes. Parece raro que Santa Fe tenga este lugar”, comentó un vecino.
Otros destacan el ambiente y la propuesta gastronómica del parador cercano, que suma música y convoca especialmente a los más jóvenes. Como sugerencia, algunos plantean ampliar la superficie de arena para responder a la alta concurrencia de los fines de semana.
Una santafesina habitué del sector resumió el espíritu del lugar: “La playa está muy linda y limpia. Venimos seguido con la familia. Acá tenés deportes de agua, parador, proveeduría y un entorno cuidado. No hace falta irse lejos para pasar un buen verano”.
El Paseo de la Laguna se convierte en una de las zonas de baño seguro más concurrida por los santafesinos.
Reglas claras para disfrutar mejor
En cuanto a la seguridad, desde el equipo de guardavidas señalaron que durante la primera quincena no se registraron incidentes de gravedad. “Hubo algunas descompensaciones por el calor, algo habitual en días de alta concurrencia, pero el equipo respondió sin inconvenientes”, indicaron.
En el marco del operativo de verano, los guardavidas insistieron en la importancia de respetar normas básicas: llevar a las mascotas con correa, retirar los residuos y seguir siempre las indicaciones del personal. “Estamos para cuidar a los bañistas, sobre todo a los menores. Si todos colaboramos, el disfrute es total”, remarcaron.
Con servicios, seguridad y un entorno natural que resurge en la Costanera Este, el Paseo de la Laguna se afirma como una de las postales del verano 2026 en Santa Fe. Para muchos vecinos, la posibilidad de refrescarse en la laguna, compartir una tarde al aire libre y disfrutar de la ciudad marca una tendencia clara: el verano también se vive en casa.