Verano en Santa Fe: récord de visitantes y propuestas nocturnas en el CODE
El Centro Observadores del Espacio despliega durante toda la temporada estival una amplia agenda de actividades con funciones de planetario, observación astronómica y recorridos por museos interactivos.
El Complejo Astronómico CODE (Centro Observadores del Espacio). Foto: Fernando Nicola
Durante la temporada de verano el Complejo Astronómico CODE (Centro Observadores del Espacio), ubicado en la Costanera Oeste de Santa Fe, despliega una propuesta nocturna que combina ciencia, divulgación y turismo familiar. Funciones de planetario, observaciones astronómicas y museos interactivos conforman una oferta cultural que convoca a santafesinos y turistas.
En ese contexto, el director del CODE, Jorge Coghlan, señaló que durante 2025 el complejo superó las 56.000 visitas antes de diciembre, impulsadas principalmente por contingentes escolares de toda la provincia. Se destacó la llegada de grupos del sur santafesino, incluida Rosario, que incorporaron al CODE al circuito turístico local junto a otros sitios emblemáticos.
El planetario, gran imán del público
Uno de los principales atractivos del complejo es el planetario, que funciona como un microcine con tecnología de proyección inmersiva. Durante el verano, las funciones se realizan todas las noches desde las 20, sin un horario fijo de cierre, ya que dependen de la afluencia de público y de las condiciones climáticas.
Cada función tiene una duración aproximada de 30 minutos y se repite varias veces por noche. Las proyecciones incluyen contenidos didácticos sobre el sistema solar, la galaxia, vuelos espaciales y finalizan con un segmento animado pensado especialmente para los más chicos.
“La propuesta es muy didáctica, pero también atractiva para adultos. Después del planetario, seguimos con otras actividades mientras el público espera la próxima función”, señaló el director del CODE.
El CODE es un gran imán de los santafesinos. Foto: CODE
Meteoritos reales y experiencias interactivas
Uno de los momentos más valorados por los visitantes es el contacto directo con meteoritos reales. Luego de la proyección, el recorrido continúa en una sala donde los chicos —y también los grandes— pueden sostener fragmentos auténticos, comprobar su composición metálica con brújulas y conocer más sobre su origen.
El circuito completo incluye además dos museos: uno dedicado a imágenes del universo y otro centrado en maquetas, que se convirtió en un imán para el público infantil. Allí conviven réplicas de naves espaciales reales con modelos de ciencia ficción inspirados en sagas como Star Wars y Star Trek.
El verano también es una temporada ideal para la observación del cielo. Actualmente pueden apreciarse planetas como Saturno y Júpiter, este último especialmente visible por su cercanía a la Tierra y por sus cuatro lunas galileanas, que se distinguen como pequeños puntos luminosos alrededor del planeta.
Además, el complejo organiza encuentros especiales durante las noches de luna llena, conocidas popularmente como la “Luna de los carpinchos de la Setúbal”, una denominación local que ganó popularidad y convoca a gran cantidad de visitantes. En estas ocasiones, se suman propuestas musicales suaves y charlas abiertas en la terraza, con la laguna como escenario.
El verano también es una temporada ideal para la observación del cielo. Foto: CODE
Un plan ideal para el verano santafesino
Con una duración aproximada de una hora y media, el recorrido completo del CODE se presenta como una alternativa ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. La propuesta combina divulgación científica, entretenimiento y contacto directo con el cielo nocturno, en un entorno privilegiado de la ciudad.