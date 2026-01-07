Más de 25.000 personas disfrutaron el primer fin de semana en la ciudad de Santa Fe
Rosario Alemán, secretaria de Producción y Empleo del Municipio, resaltó la planificación realizada durante 2025, el acompañamiento del sector privado y el fuerte movimiento turístico que marcó el comienzo de la temporada.
Paseos náuticos convocaron a cientos de personas en la costanera. Foto: Manuel Fabatía.
La ciudad de Santa Fe vivió un inicio de temporada sumamente positivo, con una gran convocatoria en los espacios públicos y una marcada presencia de turistas. Durante el primer fin de semana de actividades, más de 25.000 personas pasaron por distintos puntos de la capital provincial, con la costanera este como epicentro del movimiento recreativo y turístico.
Desde el municipio destacaron que el resultado es fruto de un trabajo sostenido a lo largo del último año, enfocado en la puesta en valor de las playas, la organización de los espacios públicos y la articulación con el sector privado para mejorar los servicios disponibles tanto para vecinos como para visitantes.
Preparación ytrabajoconjunto
La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, Rosario Alemán, explicó que los datos relevados por el Observatorio de Turismo permitieron identificar una importante llegada de visitantes de otros puntos del país e incluso del exterior. “Muchos son turistas de otras provincias, incluso de otros países y de localidades vecinas”, señaló.
Alemán remarcó el valor de la planificación y del trabajo articulado: “Pusimos en valor las playas, organizamos los espacios públicos, generamos concesiones y una articulación con el privado que también es muy importante, porque el municipio puede poner en condiciones a la playa, pero el vecino y el turista tiene que tener un servicio acorde para poder disfrutar”.
En ese sentido, mencionó mejoras como la instalación de duchas, la delimitación de sectores habilitados y la posibilidad de disfrutar de solárium en áreas donde no está permitido ingresar al agua.
Eventos yactividades
Uno de los atractivos destacados del fin de semana fue la propuesta vinculada a la luna llena en el Paseo de la Laguna. “Se generó un paseo con más de 150 kayaks recorriendo y haciendo el avistaje”, contó Alemán.
La luna llena acompañó una noche especial con kayaks y embarcacione en la laguna.
La funcionaria también destacó la participación de clubes náuticos y otras instituciones: “Desde el CODE y con los clubes náuticos, todas las embarcaciones, veleros, también salieron con la luna llena. Estamos orgullosos de nuestra laguna y de nuestro entorno natural”.
Además, recordó que el calendario de actividades continuará durante todo el verano. “El 21 de enero iniciamos con la Semana de la Laguna, donde van a ver una numerosa cantidad de actividades. También desde la subsecretaría de Deportes se realizan propuestas deportivas todos los fines de semana y los viernes en las playas”, explicó.
Otro dato relevante del fin de semana fue el nivel de ocupación hotelera. Alemán precisó que “hubo una ocupación del 80% en hoteles tres estrellas y era un fin de semana común, y antes esto no sucedía”. Además, destacó un cambio en los hábitos de los visitantes: “Ya tenemos tres noches de pernocte, y eso es muy importante”.
Alemán subrayó la importancia del turismo como motor del desarrollo económico. Foto: Guillermo Di Salvatore.
La funcionaria enfatizó que el turismo tiene un impacto directo en la economía local. “Ese turista consume, moviliza la gastronomía. El turismo es una industria sin chimenea y estamos convencidos de eso”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el municipio apuesta al turismo como eje estratégico. “Uno de los ejes fuertes es Santa Fe, ciudad de eventos. Vamos a tener el fin de semana que viene actividades en la Estación Belgrano y el Festival de Guadalupe, que ya están apropiados por el vecino y el turista”, expresó.
Finalmente, Alemán vinculó esta temporada con los desafíos futuros de la ciudad. “Las playas van a ser un lugar primordial para los Juegos Suramericanos. Este verano es el puntapié y la preparación, porque muchos de los deportes van a estar sucediendo en la laguna”, concluyó, destacando el trabajo conjunto con el gobierno provincial y el acompañamiento permanente del intendente Juan Pablo Poletti.