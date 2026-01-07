Verano en Santa Fe: habilitan un nuevo sector como balneario en la Costanera Este

La Municipalidad de Santa Fe confirmó que la playa del Paseo de la Laguna, en la Costanera Este, será inaugurada en las próximas horas de este miércoles como zona de baño seguro, sumándose a los espacios habilitados para el disfrute de vecinos y turistas durante la temporada estival 2025-2026.
La temporada de verano se extenderá hasta el 31 de marzo con una oferta ampliada de espacios públicos destinados al esparcimiento y al baño.
"En las próximas horas quedará habilitada como balneario la playa del Paseo de la Laguna, en la Costa Este de Santa Fe", hizo oficial la noticia el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti a través de su cuenta de X y detalló que "luego de realizar los trabajos y estudios pertinentes se determinó que cumple con las condiciones para que los vecinos ingresemos de un modo seguro al agua".
Con respeto a la temporada de verano, la capital provincial contempla nueve espacios públicos abiertos todos los días de 10 a 20 horas, con servicios de guardavidas, limpieza permanente y presencia policial. Entre ellos se destacan:
El Paseo de la Laguna, una zona de baño seguro durante esta temporada de verano.
Playa del Paseo de la Laguna — recientemente habilitada como zona de baño seguro.
Playa Este (Costanera Este) — uno de los balnearios más concurridos de la ciudad.
Solariums y playas con áreas de descanso como Playa Grande, Playa Sur, Playa de los Alisos y los espigones 1 y 2.
Natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay, que también reabrirán con actividades y servicios para todas las edades.
Estas zonas contarán con asistencia de guardavidas y seguridad para garantizar el uso responsable del espacio por parte de quienes eligen refrescarse en la laguna Setúbal en los días de altas temperaturas.
Importancia del Paseo de la Laguna
El Paseo de la Laguna es un espacio público emblemático al extremo norte de la Costanera Este, frente a la laguna Setúbal, que fue recuperado en los últimos años por la Municipalidad con veredas, forestación, accesos y mejoras de infraestructura, luego de décadas de abandono y obras inconclusas.
Tradicionalmente este paseo ha sido utilizado como lugar de encuentro y esparcimiento junto al agua, y en algunos sectores se planificó su uso para actividades recreativas como solariums y zonas de descanso durante el verano. Su ubicación frente a la laguna Setúbal lo integra de forma natural a la oferta costera de la ciudad.
Seguridad y servicios
La Municipalidad comunicó que todos los espacios públicos de playa habilitados contarán con presencia de guardavidas y personal municipal durante el horario de 10 a 20 para garantizar la seguridad de quienes disfrutan del agua. Asimismo, se reforzará la limpieza de las zonas y se mantendrá un operativo constante para asegurar condiciones óptimas durante toda la temporada.