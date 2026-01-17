Temporada de verano

Accidente con cuatriciclo en Villa Gesell: dos mujeres heridas en la zona del Camping Pucará

Dos mujeres oriundas de la Ciudad de Buenos Aires resultaron heridas tras volcar un cuatriciclo en inmediaciones del Camping Pucará, en Villa Gesell. Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo y compromiso lumbar, y debió ser derivada a un centro de mayor complejidad.