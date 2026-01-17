Accidente con cuatriciclo en Villa Gesell: dos mujeres heridas en la zona del Camping Pucará
Dos mujeres oriundas de la Ciudad de Buenos Aires resultaron heridas tras volcar un cuatriciclo en inmediaciones del Camping Pucará, en Villa Gesell. Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo y compromiso lumbar, y debió ser derivada a un centro de mayor complejidad.
Un accidente protagonizado por dos mujeres que circulaban en un cuatriciclo se registró este viernes en la zona del Camping Pucará, en la ciudad balnearia de Villa Gesell. El hecho motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia municipales y volvió a poner en foco los riesgos asociados al uso de vehículos recreativos durante la temporada de verano.
Según fuentes municipales consultadas por este medio, el siniestro ocurrió por causas que aún se intentan establecer. Las mujeres, de 27 y 31 años, ambas oriundas de la ciudad de Buenos Aires, se desplazaban en un cuatriciclo cuando, por razones que se investigan, perdieron el control del rodado y sufrieron una violenta caída.
Tras el impacto, vecinos y ocasionales transeúntes alertaron a los servicios de emergencia. En pocos minutos arribó al lugar una ambulancia municipal con personal médico y de enfermería, que realizó las primeras evaluaciones clínicas y maniobras de primeros auxilios antes de proceder al traslado sanitario.
De acuerdo con la información recabada, una de las pacientes presentaba un cuadro de mayor gravedad. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna. Al momento de la atención inicial, los profesionales constataron que no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores, lo que encendió las alertas del equipo médico.
La otra mujer, en tanto, resultó con lesiones de menor consideración, compatibles con un cuadro de politraumatismos. Si bien se encontraba consciente y estable, también fue derivada para una evaluación más exhaustiva, en cumplimiento de los protocolos de atención ante este tipo de siniestros.
Ambas mujeres fueron trasladadas en primera instancia a un nosocomio de la ciudad de Mar de Ajó. Allí se les practicaron estudios tomográficos con el objetivo de precisar el diagnóstico y descartar lesiones internas de mayor gravedad. Según se informó, ninguna de las dos requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención médica.
Luego de los estudios realizados, se determinó que la mujer de 31 años presentaba “compromiso lumbar”, por lo que se resolvió su derivación a un centro de mayor complejidad para una atención especializada. La evolución de su estado de salud quedó sujeta a nuevos controles médicos y a la respuesta al tratamiento indicado.
Un escenario que se repite en la costa
El episodio ocurrido en Villa Gesell no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en un contexto de reiterados accidentes registrados en zonas de circulación de vehículos recreativos de la costa atlántica bonaerense, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.
Uno de los puntos más críticos es el sector conocido como La Frontera de Pinamar, un área de médanos de acceso informal y alta concurrencia en temporada alta. Allí, pese a los operativos preventivos y las advertencias oficiales, se repiten los siniestros protagonizados por cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4.
Las autoridades locales vienen advirtiendo sobre los riesgos de circular en estos vehículos sin el equipamiento adecuado o fuera de las zonas habilitadas. Sin embargo, la combinación de imprudencia, desconocimiento del terreno y la gran cantidad de turistas genera un escenario complejo de controlar.
En muchos casos, los accidentes involucran a personas que no cuentan con experiencia previa en la conducción de cuatriciclos, o que subestiman las dificultades que presenta la geografía de médanos, con desniveles abruptos y superficies inestables.
Los accidentes con cuatriciclos se repiten en zonas de médanos durante la temporada de verano.
Seguridad vial y controles
Desde los municipios costeros se insiste cada verano en la necesidad de reforzar los controles y promover campañas de concientización. El uso obligatorio de casco, la prohibición de circular por determinadas áreas y la restricción de horarios forman parte de las medidas que buscan reducir la siniestralidad.
No obstante, la efectividad de estas acciones suele verse limitada por la extensión de los territorios a controlar y por la alta demanda turística. En ese marco, los servicios de emergencia se ven obligados a responder con frecuencia a accidentes que, en muchos casos, podrían haberse evitado.
El caso del Camping Pucará volvió a poner en evidencia la rapidez con la que actuaron los equipos de salud municipales, pero también dejó al descubierto la fragilidad de quienes circulan en vehículos recreativos sin una adecuada evaluación de los riesgos.
Mientras se aguarda la evolución de las mujeres heridas y el avance de las actuaciones para determinar las causas del accidente, el episodio se suma a una larga lista de siniestros que marcan cada temporada estival en la costa atlántica, reavivando el debate sobre la seguridad y la regulación de estas prácticas.