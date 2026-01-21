Tragedia en Tucumán: un auto cayó a un canal en ruta 303 y murieron tres jóvenes
Tres jóvenes perdieron la vida y otros dos resultaron heridos al despistarse un auto y caer en un canal de desagüe en la ruta provincial 303, en el este tucumano, en el marco de un fuerte temporal de lluvias que afectó la transitabilidad de la zona.
Un grave siniestro vial conmovió este lunes por la tarde al este de la provincia de Tucumáncuando un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes despistó y cayó a un canal de desagüe al costado de la ruta provincial 303, provocando la muerte de tres ocupantes.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 a la altura del kilómetro 19, en inmediaciones de la finca San Luis, a pocos metros de la localidad de Los Ralos, en el departamento Cruz Alta.
El vehículo —un Volkswagen Gol Trend de color rojo— circulaba en sentido oeste-este cuando, por motivos que aún son objeto de investigación, perdió el control y se precipitó al curso de agua ubicado a la vera de la calzada.
Las autoridades señalaron que las intensas lluvias registradas en la zona durante la jornada afectaron la visibilidad y la adherencia de la calzada, lo que podría haber contribuido al despiste.
Efectivos de la Comisaría de Delfín Gallo y de la Unidad Regional Este trabajaron en el lugar bajo condiciones climáticas adversas para rescatar a los ocupantes y retirar el vehículo del canal. La ruta permaneció cortada al tránsito durante más de dos horas para permitir las pericias de rigor.
Estado de la investigación
La Policía confirmó la identidad de las tres víctimas fatales: Lara Martina Santillán Sánchez, de 18 años; Cristóbal Herrera, también de 18; y Lucas Benjamín Herrera, de 19. Los tres jóvenes fallecieron a causa del fuerte impacto y de la inmersión del automóvil en el canal.
En el mismo vehículo viajaban otros dos ocupantes que lograron sobrevivir: Agustín Herrera Díaz, de 24 años, y José Jesús Herrera, de 18. Ambos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados de urgencia al hospital de Los Ralos, donde quedaron internados bajo observación médica por las lesiones.
Las autoridades judiciales y policiales dieron inicio a las actuaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente.
Si bien las condiciones meteorológicas en el momento del suceso son consideradas un factor clave, no se descartan otras hipótesis, como la velocidad y la posible pérdida de control del vehículo.
Lugar del accidente
El fiscal a cargo de la causa ordenó las diligencias correspondientes, que incluyen la recolección de evidencia en el lugar y el análisis de testimonios de testigos y de los sobrevivientes, una vez que su estado de salud lo permita.
Familiares y allegados de las víctimas se acercaron al lugar y al centro de salud donde permanecen los heridos, en medio de un clima de profundo dolor.
Las redes sociales y comunidades cercanas a Los Ralos reflejaron las muestras de pesar por la pérdida de los jóvenes, muchos de ellos conocidos en la zona por su vinculación con actividades estudiantiles y deportivas.
En medio de intensas lluvias
El accidente se enmarca en un contexto de intensas lluvias que afectaron gran parte de la provincia en los últimos días. En varios sectores del interior tucumano se registraron anegamientos, rutas con agua sobre la calzada y alertas meteorológicas que complicaron la transitabilidad y generaron la intervención de Defensa Civil y de equipos de emergencia.
En rutas provinciales como la 303, la acumulación de agua y la reducción de la visibilidad son factores de riesgo para la circulación, especialmente en tramos rurales donde los desagües y canales pueden desbordar o dificultar la evacuación rápida del agua de lluvia.