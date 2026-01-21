Accidente vial

Tragedia en Tucumán: un auto cayó a un canal en ruta 303 y murieron tres jóvenes

Tres jóvenes perdieron la vida y otros dos resultaron heridos al despistarse un auto y caer en un canal de desagüe en la ruta provincial 303, en el este tucumano, en el marco de un fuerte temporal de lluvias que afectó la transitabilidad de la zona.