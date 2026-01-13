Tucumán: arrojaron a una joven con las manos atadas desde un carro y huyeron

Mirá tambiénDos camiones chocaron en Córdoba y uno de los conductores falleció
Una joven fue hallada en grave estado este lunes en la vía pública del barrio San Cayetano, en la provincia de Tucumán. Estaba tendida sobre el asfalto, con las manos atadas y evidentes signos de haber sufrido una agresión extrema. Minutos antes, según relataron testigos, un grupo de personas la habría arrojado desde un carro de tracción a sangre y luego escapó rápidamente del lugar.
El hecho ocurrió a plena luz del día y fue presenciado por vecinos de la zona, quienes se acercaron de inmediato al advertir la violenta situación. A pesar de la brutalidad del ataque, notaron que la joven aún presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso urgente a los servicios de emergencia.
A la vista de los vecinos
De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima fue vista cuando era arrojada violentamente desde un carro, cayendo pesadamente sobre la calle. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones, ya que los agresores huyeron sin prestar asistencia y a gran velocidad.
Los vecinos intentaron auxiliarla mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Algunos relataron que la joven estaba inmovilizada y presentaba múltiples golpes visibles, lo que reforzó la hipótesis de un ataque deliberado y planificado.
Traslado y estado de salud
Minutos después del llamado al 911, personal médico llegó al lugar y trasladó a la joven a un centro de salud cercano. Allí quedó internada bajo observación, mientras los profesionales realizaban estudios para determinar la gravedad de las lesiones y evaluar posibles daños internos.
Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su identidad ni sobre su evolución clínica, aunque se informó que su estado requería controles permanentes debido a la violencia sufrida.
La Justicia inició un operativo para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. En las últimas horas, los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona y a tomar declaración a los testigos que presenciaron el ataque.
Además, las autoridades aguardan poder tomarle testimonio a la víctima cuando su condición médica lo permita, ya que su relato será clave para reconstruir la secuencia y avanzar en la causa. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la investigación continúa bajo estricta reserva.