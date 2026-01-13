Se desplomó parte del techo de un centro médico en Palermo y hay heridos

La mañana de este martes se vio alterada por un grave incidente en el barrio porteño de Palermo, donde se desplomó parte del techo de un centro médico perteneciente a una obra social. Como consecuencia del derrumbe, al menos once personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.
El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Medrano al 1174, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. La situación generó momentos de tensión y obligó a un importante despliegue de los servicios de emergencia.
Colapso en un área de consultorios
Según se informó, el desprendimiento se produjo en el primer piso del inmueble, sector destinado al funcionamiento de consultorios médicos. El edificio cuenta con planta baja y un segundo piso, y al momento del incidente se encontraban pacientes, personal administrativo y profesionales de la salud en su interior.
El derrumbe sorprendió a quienes estaban en el lugar y provocó escenas de pánico, lo que motivó una rápida evacuación preventiva del establecimiento.
Amplio operativo de emergencia
Tras el alerta, acudieron al lugar al menos 22 ambulancias del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), junto con dotaciones de los Bomberos de la Ciudad. También participaron integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A y personal del cuerpo K-9, con perros entrenados para tareas de búsqueda y rescate.
El operativo se desplegó de manera coordinada para asistir a los heridos, asegurar la estructura del edificio y descartar la presencia de personas atrapadas entre los escombros.
Evacuación total del edificio
Minutos después de las 9.30, las autoridades confirmaron que todas las personas que se encontraban dentro del centro médico habían sido evacuadas. El inmueble quedó completamente vacío mientras continuaban las tareas de inspección y prevención para evitar nuevos riesgos.
Por estas horas, se aguarda la evaluación técnica del edificio para determinar las causas del desprendimiento y definir los pasos a seguir en relación con la seguridad estructural del lugar.