Hallaron sin vida al turista buscado en la costa de Río Negro

La Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del cuerpo de Pablo Alejandro Morell Corrales, el turista de 55 años que era intensamente buscado en la costa de Río Negro. El cadáver fue localizado el sábado en inmediaciones del muelle de Alpat y su identidad se corroboró en las últimas horas, tras varios días de rastrillajes.
La situación se puso en alerta el 3 de enero, cuando la administradora del alojamiento donde se hospedaba advirtió que el hombre no se presentó a entregar el inmueble ni respondió a llamados o mensajes. La denuncia se radicó esa misma tarde en la Subcomisaría 62° de San Antonio Este.
Según el reporte policial, Morell Corrales —procedente de Villa Gesell— se había alojado el 31 de diciembre de 2025 en un complejo de cabañas ubicado sobre la calle Perito Moreno.
Un últimotraslado
La noche previa al vencimiento del alquiler, alrededor de las 21.40, la administradora le recordó por mensaje el horario de entrega de llaves, sin obtener respuesta. Al día siguiente, al ingresar a la cabaña, constató que el lugar estaba en orden y que todas las pertenencias del huésped seguían allí.
Personal de Prefectura Naval trabajó en la zona costera.
Ante la falta de novedades, se contactó con un taxista local, quien indicó haber trasladado al turista la noche anterior hasta el segundo parador del Club de Pescadores. De acuerdo con ese testimonio, el hombre se movilizaba con un kayak.
El hallazgo delkayak
Con esos datos, la administradora acudió a Prefectura Naval, donde fue informada de que el 4 de enero, cerca de las 16.30, personal de la fuerza había encontrado un kayak sin ocupantes a unos 1.000 metros de la costa. Junto a la embarcación había una mochila con bebidas alcohólicas.
Tras ese hallazgo, el fiscal de turno Gustavo Arbués dispuso medidas para dar con el paradero del hombre y se inició un operativo de búsqueda coordinado entre Prefectura, Policía y personal judicial.
Efectivos realizaron rastrillajes por mar y por tierra en el área de San Antonio Este.
Durante varios días se realizaron recorridas por la zona costera y sectores aledaños. Finalmente, el cuerpo fue encontrado el sábado cerca del muelle de Alpat. En las últimas horas se confirmó oficialmente su identidad, poniendo fin a la búsqueda.