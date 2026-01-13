Un menor fue atacado con un arma blanca tras un partido de fútbol en Santa Cruz

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, cuando un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado con un arma blanca al finalizar un partido de fútbol. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en las inmediaciones de las canchas del club Estrella del Sur y es investigado por la Justicia juvenil.
La secuencia se inició cuando la Comisaría Cuarta recibió un llamado de alerta por disturbios y la posible presencia de una persona armada en las afueras del predio donde se disputaba la final del torneo entre Estrella del Sur y Estrella del Norte. Al arribar al lugar, los efectivos observaron cómo un grupo numeroso de personas se dispersaba por la avenida Santa María.
De acuerdo con los testimonios recabados en ese momento, los presuntos agresores se habrían retirado en dirección a la avenida Tierra del Fuego. La Policía realizó un rastrillaje en la zona e identificó a un adolescente de 16 años, aunque no se hallaron pruebas suficientes para avanzar con una detención en esa instancia.
El relato de lostestigos
Horas más tarde, la madre de la víctima se presentó ante las autoridades y denunció que su hijo había sido interceptado por cuatro jóvenes del barrio Los Pinos mientras observaba el encuentro deportivo. Según su testimonio, los atacantes lo acorralaron y lo agredieron con un arma blanca. En la denuncia fueron mencionados tres presuntos involucrados, identificados por apodos y siglas.
La Justicia juvenil intervino para avanzar con la investigación del hecho.
Un amigo del adolescente herido aportó más detalles al asegurar que, en medio del ataque, arrojó una piedra para intentar defenderlo, lo que habría impactado en la cabeza de uno de los agresores. Además, un padre declaró haber visto a un grupo de alrededor de diez personas consumiendo alcohol y atacando violentamente a dos menores, a quienes habrían arrinconado contra un vehículo.
Estadodesalud
El joven lesionado fue trasladado al hospital zonal, donde recibió atención médica. Los profesionales confirmaron que las heridas no revestían gravedad, aunque el episodio generó una fuerte conmoción en su entorno familiar. Pese a ello, la madre decidió avanzar con una acción penal, lo que dio lugar a la intervención del Juzgado Penal Juvenil.
La Justicia ordenó que el adolescente preste declaración testimonial y notificó a la Secretaría de Infancias y Adolescencias local para que realice un seguimiento del caso. También se dio intervención a la División de Investigaciones, que continúa trabajando para esclarecer cómo se originó la agresión y quiénes participaron.
En las horas posteriores al ataque, se llevó a cabo un nuevo rastrillaje en la zona con el objetivo de encontrar elementos de interés para la causa. Además, se inició el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas que podrían aportar imágenes clave para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a todos los responsables.
Elmensaje del club
Tras conocerse lo ocurrido, el club Estrella del Sur difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la víctima y su familia. Desde la institución informaron que tomaron contacto con los allegados del adolescente para ponerse a disposición y ofrecer acompañamiento.
Asimismo, el club convocó a cualquier persona que cuente con información relevante a acercarse a la Seccional Cuarta de Policía para colaborar con la investigación y contribuir al esclarecimiento del violento episodio.