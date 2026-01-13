En San Javier: tres heridos tras un choque de motos; un niño de 3 años fue trasladado a Santa Fe

Durante la noche del lunes, en una esquina céntrica y de circulación constante de la ciudad de San Javier, el impacto entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un niño de apenas 3 años que debió ser trasladado de urgencia a la capital provincial.
El siniestro se registró alrededor de las 20.35, en la intersección de bulevar Teófilo Madrejón e Hipólito Yrigoyen. Hasta allí acudió personal del Comando Radioeléctrico tras ser alertado por un choque con personas lesionadas.
Una de las motos involucradas en el siniestro. Foto: Gentileza
En el lugar, los uniformados constataron la colisión entre una motocicleta Honda Tornado 250 cc, conducida por un joven de 25 años, y una Motomel 110 cc al mando de un hombre de 32, quien viajaba acompañado por un menor de edad.
Tres personas heridas
Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de los rodados resultaron con distintas lesiones. Todos fueron asistidos en primera instancia por el médico de guardia del hospital local, donde se evaluó la gravedad de los traumatismos sufridos.
Debido a la complejidad del cuadro clínico, se dispuso el traslado de los heridos a centros de mayor complejidad en la ciudad de Santa Fe. El caso más delicado fue el del niño de 3 años, que fue derivado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” para una atención especializada.
Investigación en marcha
Mientras tanto, personal policial trabajó en el lugar para relevar datos y ordenar la circulación. El hecho quedó en manos de la Unidad Regional XIV, que busca establecer las causas del choque y determinar responsabilidades.
Impactante choque de motos en San Javier. Foto: Gentileza
El siniestro volvió a poner el foco en la circulación nocturna de motocicletas y en la necesidad de extremar las medidas de seguridad vial, especialmente cuando hay menores involucrados. La evolución de los heridos es seguida de cerca por los profesionales médicos.