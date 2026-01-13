Rosario: detienen a dos policías por dejar en libertad a un hombre con pedido de captura

Dos policías que prestaban servicio en la comisaría 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario, fueron detenidos en la mañana de este martes 13 de enero en la sede de la Unidad de Asuntos Internos por la liberación irregular de un hombre de 39 años que había sido detenido en la tarde del lunes, ya que tenía un pedido de captura actico por causas vinculadas a asociación ilícita, amenazas y abuso de armas.
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron a este diario que la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe inició una investigación por la liberación irregular de Jonathan Sebastián C., quien había sido detenido en inmediaciones de avenida Uriburu y Hertz, a pocos metros del Centro Municipal Distrito Sur.
El arresto lo había hecho personal del Comando Radioeléctrico cerca de las 14:15, que patrullando la zona, le pidió documentos a una persona. Al corroborar sus datos, se supo que tenía un pedido de captura activo, con fecha del 23 de diciembre de 2025, por solicitud del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, por causas vinculadas a asociación ilícita, amenazas y abuso de armas en la zona de barrio Tablada, al sur de Rosario.
Según se indicó, el hombre fue aprehendido y posteriormente liberado sin que se realizara la correspondiente consulta judicial.
Ante esto, por disposición del fiscal Tassini y de la fiscal Karina Claudia Bartocci, titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia Institucional del MPA, personal de Asuntos Internos se constituyó en la comisaría 15ª, donde secuestró libros de guardia y actuaciones sumariales, además de obtener registros fotográficos y documentación vinculada al procedimiento.
De acuerdo a la investigación, uno de los efectivos admitió no haber realizado la consulta con la fiscalía interviniente, por lo que continuaron las medidas, como el secuestro de teléfonos celulares de los dos efectivos y la posterior detención de ambos.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que los efectivos policiales, quedaron detenidos por los delitos de “favorecimiento doloso de evasión e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y serán trasladados en breve a instalaciones del Servicio Penitenciario.