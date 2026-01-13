Procedimiento irregular

Rosario: detienen a dos policías por dejar en libertad a un hombre con pedido de captura

La medida fue dispuesta tras una investigación de la Unidad Especial de Asuntos Internos por los presuntos delitos de “favorecimiento doloso de evasión e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El arresto se conoció en las primeras horas de la tarde del lunes.