Accidente fatal

Tragedia en la autopista Rosario–Córdoba: un automovilista de Casilda murió tras volcar su vehículo

Un hombre de 41 años perdió la vida este domingo por la noche en la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de San Jerónimo Sud. El auto que conducía se cruzó de carril, volcó violentamente y el conductor falleció en el acto.