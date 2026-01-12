Tragedia en la autopista Rosario–Córdoba: un automovilista de Casilda murió tras volcar su vehículo

Una nueva tragedia vial sacudió este domingo por la noche la autopista Rosario–Córdoba. Cerca de las 21:30, un Chevrolet Vectra que circulaba en sentido hacia Rosario se despistó a la altura del kilómetro 326, en jurisdicción de San Jerónimo Sud.
Un hombre de 41 años perdió la vida este domingo por la noche en la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de San Jerónimo Sud. El auto que conducía se cruzó de carril, volcó violentamente y el conductor falleció en el acto.
Una nueva tragedia vial sacudió este domingo por la noche la autopista Rosario–Córdoba. Cerca de las 21:30, un Chevrolet Vectra que circulaba en sentido hacia Rosario se despistó a la altura del kilómetro 326, en jurisdicción de San Jerónimo Sud.
Según las primeras pericias, el vehículo cruzó el cantero central e ingresó al carril contrario, donde volcó violentamente. No hubo otros vehículos involucrados en el hecho.
El conductor, que falleció en el lugar del hecho, fue identificado como Cristian A., de 41 años, oriundo de la ciudad de Casilda. Personal policial de la Comisaría 8ª acudió al lugar y constató que el hombre no presentaba signos vitales.
La Unidad Regional XVII confirmó que el siniestro no involucró a terceros, y se investiga si el despiste fue provocado por un error humano, una falla mecánica o algún otro factor.
La autopista Rosario–Córdoba ha sido escenario de numerosos accidentes en los últimos meses, muchos de ellos con desenlaces fatales. El siniestro de este domingo vuelve a poner en foco la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y la infraestructura de la traza, así como también la concientización sobre el manejo responsable.