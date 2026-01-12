Avanzan las obras de mejora en la Ruta Provincial 67-S en Pilar

Pilar sigue avanzando con acciones concretas para mejorar los caminos productivos, entendiendo que una infraestructura vial en condiciones es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de la región.
Se continúa ejecutando obras de infraestructura vial en el tramo que conecta Aurelia con Pilar, con trabajos de reposición de ripio que buscan mejorar la circulación, fortalecer la producción local y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.
En este marco, se están llevando adelante tareas de reposición de ripio sobre la Ruta Provincial 67S, una traza estratégica para el transporte y la actividad rural.
Los trabajos en el tramo Aurelia–Pilar tienen como principal objetivo optimizar la transitabilidad, especialmente en épocas de mayor circulación vinculada a la actividad productiva. La mejora del camino permitirá una circulación más segura y eficiente, beneficiando tanto a productores como a vecinos y transportistas que utilizan diariamente esta ruta.
Estas intervenciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la red vial local, orientada a acompañar el desarrollo del sector productivo y a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Las obras se ejecutan mediante un convenio con la Dirección de Vialidad Provincial y cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, lo que refleja la articulación entre los distintos niveles del Estado para impulsar proyectos que generan impacto directo en el territorio.
Desde la Comuna de Pilar se agradece especialmente al Gobierno provincial, al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y a la diputada provincial Jimena Senn, por el acompañamiento y el trabajo conjunto, reafirmando el compromiso compartido con el crecimiento, la producción y el bienestar de toda la comunidad.
En el marco de la campaña “Objetivo Dengue”, la localidad de Pilar continúa promoviendo acciones de prevención destinadas a evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Desde el ámbito local se remarca que la principal herramienta para combatir la enfermedad es la participación activa de toda la comunidad.
La iniciativa pone el foco en un mensaje claro: el 70% de la prevención está en nuestras manos, ya que la mayoría de los criaderos del mosquito se encuentran dentro de los hogares. Por este motivo, se solicita a los vecinos intensificar los cuidados, especialmente luego de los días de lluvia.
Entre las principales recomendaciones se destaca eliminar todos los objetos que acumulen agua, como latas, neumáticos, botellas y recipientes en desuso. Aquellos elementos que deban conservarse deben mantenerse dados vuelta o tapados, evitando que se transformen en potenciales criaderos.
Asimismo, se recuerda la importancia de tapar herméticamente tanques y depósitos de agua, cambiar periódicamente el agua de floreros y limpiar con cepillo los bebederos de animales, así como los recipientes donde se desecha agua proveniente de heladeras y equipos de aire acondicionado.
Desde la campaña también se insiste en mantener patios, jardines y espacios comunes limpios y ordenados, reforzando las tareas de descacharrado como una acción cotidiana y sostenida en el tiempo.
“Entre todos podemos prevenirlo” es el mensaje central de Objetivo Dengue, una campaña que busca generar conciencia y compromiso colectivo para cuidar la salud individual y comunitaria, reduciendo el riesgo de circulación del virus y fortaleciendo la prevención desde el hogar.