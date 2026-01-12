Une Las Colonias con Castellanos

Avanzan las obras de mejora en la Ruta Provincial 67-S en Pilar

Se continúa ejecutando obras de infraestructura vial en el tramo que conecta Aurelia con Pilar, con trabajos de reposición de ripio que buscan mejorar la circulación, fortalecer la producción local y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.