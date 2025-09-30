Fundación

Casilda celebró los 118 años de que fue declarada ciudad

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario, el Municipio de esa localidad cabecera del departamento Caseros organizó una serie de actividades. Por otra parte, llegó la réplica exacta del sable corvo del general José de San Martín, exhibida bajo la custodia de los Granaderos.