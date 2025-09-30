Casilda celebró los 118 años de que fue declarada ciudad
Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario, el Municipio de esa localidad cabecera del departamento Caseros organizó una serie de actividades. Por otra parte, llegó la réplica exacta del sable corvo del general José de San Martín, exhibida bajo la custodia de los Granaderos.
El 29 de septiembre de 1907 por decreto, Casilda se convirtió en ciudad.
Fue en 1870 que se creó la Colonia Candelaria. En pocos años se consolidaba un pujante núcleo urbano. A partir de 1883 el ferrocarril dinamizaba a la pequeña aldea. En 1886, nació otro proyecto urbano: Nueva Roma. En 1890, Villa Casilda se convierte en la cabecera del departamento Caseros. En 1893 Nueva Roma fue incorporada a la población más antigua.
El 29 de septiembre de 1907 por decreto, Casilda se convirtió en ciudad.
En 1907 llegó el reconocimiento. Por decreto del 29 de septiembre, Casilda se convierte en ciudad, una de las más importantes de la provincia. Ese año quedará marcado en la historia de Casilda, como el momento de su declaratoria como ciudad, acontecimiento producido el 29 de septiembre, con la llegada del Gobernador de Santa Fe, Pedro Antonio Echagüe, para dar fuerza a la decisión.
El 29 de septiembre de 1907 por decreto, Casilda se convirtió en ciudad.
El fundador: Carlos Casado del Alisal
El fundador de Casilda nació en Villada, provincia de Palencia (España), el 16 de marzo de 1833, hijo de María Casilda del Alisal y Pedro Casado Gonzaléz Vigil. Fue bautizado cuatro días después con los nombres de Carlos Julián Niceto.
Carlos Casado del Alisal.
Obtuvo un título de bachiller en 1850 en la Universidad Literaria de Valladolid, al año siguiente logró un diploma de Inglés expedido por el Instituto Vizcaíno de Bilbao, en el que se remarca que fue el primero entre los alumnos de su curso. Ingresó en la Escuela de Marina de Bilbao, donde egresó en noviembre de 1853 con el grado de Tercer Piloto Particular Supernumerario.
El 29 de septiembre de 1907 por decreto, Casilda se convirtió en ciudad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.