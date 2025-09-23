Macabro hallazgo en las calles de Casilda

Un hallazgo insólito y perturbador conmocionó a los vecinos de Casilda este lunes por la tarde. Pasadas las 16, la tranquilidad del barrio Nueva Roma se rompió cuando una mujer alertó a la policía sobre la presencia de restos humanos en la intersección de Bulevar 25 de Mayo y Zeballos.
Lo que parecía ser un objeto extraño en la calle, resultó ser un cráneo humano, desatando una investigación policial que mantiene en vilo a toda la localidad.
Primeras pericias
Inmediatamente, efectivos de la Comisaría Primera y de la Policía Científica se desplazaron al lugar, acordonando la zona para iniciar las primeras pericias. Según el comunicado oficial de la Unidad Regional IV, la médica policial confirmaron que se trataba de un cráneo humano, lo que profundizó el misterio y encendió las alarmas.
El descubrimiento generó una gran conmoción y preocupación entre los residentes del sector. Decenas de vecinos se acercaron para observar el despliegue policial y compartir sus impresiones, en un ambiente de sorpresa y especulación.
"Es algo que nunca imaginamos que pasaría en nuestro barrio", comentó una de las vecinas, visiblemente impactada.
Estudios forenses
Las autoridades trabajan intensamente para esclarecer los hechos.
La Fiscalía, a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó el levantamiento del cráneo para realizar estudios forenses, que podrían aportar datos cruciales sobre la identidad de la persona y las causas de su muerte.
Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, desde un macabro crimen hasta un hallazgo de larga data. La investigación está en curso y los resultados de las pericias serán clave para determinar los próximos pasos de la justicia.
