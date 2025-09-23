Santo Tomé: brutal choque dejó un conductor en grave estado

Un Chevrolet Onix embistió a un Ford Focus que se encontraba estacionado. El conductor fue derivado al hospital Cullen en código rojo. La Fiscalía dispuso peritajes y el secuestro del vehículo siniestrado.
La tarde del lunes se tiñó de drama en la ciudad Santo Tomé, cuando un Chevrolet Onix Joy impactó violentamente contra un automóvil estacionado y terminó sobre la vereda, dejando como saldo dos heridos, uno de ellos en estado crítico.
El siniestro ocurrió alrededor de las 17.30 en calle Castelli al 3100, cuando el vehículo, conducido por Rodrigo Bessi (34), colisionó de lleno contra un Ford Focus gris oscuro, que se encontraba detenido sobre el margen izquierdo de la calzada.
Como consecuencia del fortísimo impacto, tanto Bessi como su acompañante, Marianela Rojas (36), resultaron con lesiones.
Personal del Comando Radioeléctrico de la URI fue el primero en llegar a la escena y solicitó de inmediato la asistencia del servicio de emergencias 107.
El médico de guardia atendió a los heridos en el lugar y dispuso el traslado al hospital SAMCo de Santo Tomé. Sin embargo, por la gravedad de las heridas del conductor —que presentaba múltiples fracturas— se ordenó su derivación de urgencia, en código rojo, al Hospital Cullen de Santa Fe.
El automóvil estacionado pertenece a Claudio Heinsen (52), domiciliado en la misma cuadra, quien resultó ileso al no encontrarse en el rodado.
Por disposición de la fiscal en turno, Dra. Rosana Marcolin, se realizaron peritajes en la escena con intervención del Departamento Criminalístico y de la División Científica Forense.
Las tareas incluyeron fotografía, planimetría y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. El Chevrolet Onix fue secuestrado para posteriores peritajes mecánicos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.