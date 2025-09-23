#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

Vecinos atraparon a un ladrón y lo entregaron a la policía en Colastiné Norte

El hombre había entrado a una vivienda y robado dos bordeadoras, pero fue reducido y entregado a la policía. Los vecinos reclaman mayor vigilancia por parte de la policía.

Vecinos de Colastiné concretaron un arresto civil. Foto: Gentileza
 12:32
Por: 

La madrugada del martes terminó con un hecho insólito en las calles de Colastiné Norte,en la zona de la costa de Santa Fe. Pasada la 1 de la mañana, un grupo de vecinos logró atrapar a un delincuente que acababa de ingresar a una vivienda para robar herramientas, y lo retuvo hasta la llegada de la policía.

El episodio ocurrió en la esquina de Bohanes y Felipe Caito, cuando personal de la Comisaría 28ª fue comisionado por la central 911 a raíz de un llamado que alertaba sobre un “arresto civil”.

Reducido en el piso

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre reducido en el piso, rodeado por varias personas. Uno de ellos explicó que había perseguido al intruso tras verlo huir de la casa de su vecino con objetos sustraídos.

arresto civil vecinos colastine roboLos elementos sustraídos fueron devueltos a su dueño. Foto: Gentileza

A escasos metros, los agentes hallaron una bordeadora color naranja, marca Black & Decker, además de otra máquina similar, de color amarilla, abandonada en la huida.

Forzó un portón

Minutos después, los propietarios del domicilio afectado confirmaron que ambas herramientas les pertenecían y que el delincuente había ingresado forzando un portón de aluminio y vidrio del garaje.

Los policías trasladaron a la beba hasta el Hospital de Niños a bordo de su patrullero. ArchivoIntervino personal policial de la comisaría 28va. Foto: Gentileza

El implicado, identificado como B. G. A., mayor de edad, fue trasladado en calidad de aprehendido, mientras que los elementos recuperados quedaron secuestrados para su posterior reconocimiento y restitución.

La Fiscal en turno, Dra. Marcolin, dispuso la continuidad de las actuaciones por robo calificado por escalamiento.

#TEMAS:
Santa Fe violenta
Santa Fe Policiales
Inseguridad en Santa Fe
Colastiné Norte

