Vecinos atraparon a un ladrón y lo entregaron a la policía en Colastiné Norte

La madrugada del martes terminó con un hecho insólito en las calles de Colastiné Norte,en la zona de la costa de Santa Fe. Pasada la 1 de la mañana, un grupo de vecinos logró atrapar a un delincuente que acababa de ingresar a una vivienda para robar herramientas, y lo retuvo hasta la llegada de la policía.
El episodio ocurrió en la esquina de Bohanes y Felipe Caito, cuando personal de la Comisaría 28ª fue comisionado por la central 911 a raíz de un llamado que alertaba sobre un “arresto civil”.
Reducido en el piso
Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre reducido en el piso, rodeado por varias personas. Uno de ellos explicó que había perseguido al intruso tras verlo huir de la casa de su vecino con objetos sustraídos.
Los elementos sustraídos fueron devueltos a su dueño. Foto: Gentileza
A escasos metros, los agentes hallaron una bordeadora color naranja, marca Black & Decker, además de otra máquina similar, de color amarilla, abandonada en la huida.
Forzó un portón
Minutos después, los propietarios del domicilio afectado confirmaron que ambas herramientas les pertenecían y que el delincuente había ingresado forzando un portón de aluminio y vidrio del garaje.
Intervino personal policial de la comisaría 28va. Foto: Gentileza
El implicado, identificado como B. G. A., mayor de edad, fue trasladado en calidad de aprehendido, mientras que los elementos recuperados quedaron secuestrados para su posterior reconocimiento y restitución.
La Fiscal en turno, Dra. Marcolin, dispuso la continuidad de las actuaciones por robo calificado por escalamiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.