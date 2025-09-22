Violento incidente

Pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras festejar el Día de la Primavera en Río Gallegos

Al menos cinco jóvenes protagonizaron una agresión en plena vía pública en la madrugada del domingo. El hecho, registrado en video, evidencia la recurrencia de conflictos en puntos neurálgicos de la vida nocturna de la ciudad.