Refuerzan los operativos de control por el Día de la Primavera
El Municipio dispuso de un esquema de prevención y seguridad vial que se extenderá hasta el lunes. Realizarán controles en puntos estratégicos de la ciudad, en bulevares y costaneras. Especial énfasis en la alcoholemia cero.
Pronostican un domingo sin lluvias para celebrar el Día de la Primavera
En el marco de las celebraciones por el Día de la Primavera, la Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de control y prevención en la ciudad. El esquema de trabajo, que se extenderá durante todo el fin de semana hasta la madrugada del lunes, busca garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el incremento del movimiento vehicular y de personas que se espera para la fecha.
Los operativos serán ejecutados por el personal de la Dirección General de Tránsito, de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y efectivos policiales. Los controles se ubicarán en puntos estratégicos de gran afluencia de público, como las principales avenidas y bulevares, las Costaneras Este y Oeste, y el corredor de boliches de la Ruta 168. Las tareas de control incluirán la realización de tests de alcoholemia, utilizando alómetros y alcoholímetros, así como la verificación de la documentación correspondiente para circular.
Cero alcohol
La planificación de este operativo especial responde al movimiento que se genera en la ciudad. El objetivo es prevenir accidentes de tránsito y asegurar que quienes salgan a festejar regresen a sus hogares de manera segura.
Se recuerda que en la ciudad de Santa Fe rige la Ordenanza N° 10.017, de tolerancia cero para conductores de autos y motos. Por ello, se insiste en la importancia de tomar los recaudos necesarios: si se consume alcohol, no se debe conducir.
Para estas fechas, la Municipalidad sugiere planificar los viajes con un conductor designado o utilizar el transporte público.
Riesgo vial
Conducir bajo los efectos del alcohol representa un grave riesgo para la seguridad vial, ya que deteriora reflejos, atención y coordinación, aumentando las probabilidades de siniestros, lesiones graves y muertes. Las estadísticas locales refuerzan esta realidad: en 2024 la Municipalidad de Santa Fe retuvo 5.292 vehículos (2.021 autos y 3.271 motos), siendo la alcoholemia positiva la principal causa de secuestro con 639 vehículos retenidos por ese motivo.
Durante los operativos de control, los inspectores han detectado porcentajes alarmantes: por ejemplo, en un fin de semana reciente 38 automovilistas y 7 motociclistas fueron retenidos por alcoholemia positiva de un total de 207 vehículos multados.
Además, en un período de quince días (30 de diciembre-2024 al 13 de enero-2025), de 173 vehículos retenidos, 142 resultaron positivos al alcoholímetro, lo que implica que alrededor del 82 % de los retenidos habían consumido alcohol.
Un problema grave
Aunque las estadísticas precisas de accidentes fatales o heridos atribuibles íntegramente al alcohol no siempre desglosan el factor alcohol, se sabe que la ciudad promedia un alto porcentaje de accidentes de tránsito por mes, muchos de ellos con lesiones, lo que muestra la magnitud del problema.
Estos datos subrayan la importancia de la normativa de “alcohol cero” al volante, el rigor en los controles y la necesidad de concientizar para evitar tragedias.
