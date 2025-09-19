Santa Fe puso en marcha un cronograma de fumigaciones en plazas y espacios verdes
El Municipio lanzó un plan preventivo que se extenderá durante la primavera y el verano, con operativos en plazas, parques, costaneras y barrios de toda la ciudad. Piden a los vecinos colaborar con medidas de cuidado en sus hogares. El cronograma, barrio por barrio.
Los espacios verdes son los principales lugares donde se fumigará.
Con la llegada de los días más cálidos y en el marco de las acciones de prevención sanitaria, la Municipalidad de Santa Fe comenzó esta semana un plan de fumigaciones en parques, plazas y distintos espacios públicos de la ciudad. El objetivo es controlar la proliferación de mosquitos y otras plagas de cara a la temporada de primavera y verano.
La ciudad de Santa Fe está enclavada en la llanura aluvial del río Paraná, rodeada de lagunas, bañados y cursos de agua que la convierten en una zona de alta humedad y vegetación abundante. Esta particular geografía, sumada a las temperaturas cálidas de la primavera y el verano, genera condiciones ideales para la reproducción de mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika. Por eso, las fumigaciones en espacios públicos resultan una medida necesaria para reducir la proliferación de estos insectos y proteger la salud de la población.
Los antecedentes de brotes de dengue en la ciudad en 2009, 2016, 2020, 2023 y el récord de casos en 2024 muestran que la región es especialmente vulnerable a la enfermedad. Por ello la necesidad de este tipo de acciones que contribuyen a combatir al mosquito vector y a otras especies.
Por los barrios
Los trabajos se realizan con productos autorizados, seguros para la población y el ambiente, y alcanzan tanto a grandes parques como a entornos de centros de salud y baldíos en distintos barrios.
El cronograma, que se extenderá durante los próximos meses, ya contempla intervenciones en el Parque Federal, el Parque del Sur, el Parque Garay, las costaneras Este y Oeste, la ciclovía Pedro Vittori, el Museo de la Constitución, el Convento San Francisco y plazas tradicionales como Colón, Alberdi, Alemania, Aramburu, San José, La Esmeralda, Los Troncos y Sayago, entre otras. Todos estos barrios serán fumigados durante el mes de septiembre.
El plan municipal de fumigación comenzó antes de la primavera.
Precaución, vecinos
Desde el Municipio recordaron que las tareas pueden reprogramarse en función de las condiciones climáticas o necesidades operativas. Además, solicitaron la colaboración de los vecinos: evitar la circulación en los espacios durante la fumigación, mantener puertas y ventanas cerradas en viviendas cercanas y resguardar a niños y mascotas mientras duren las tareas.
De esta manera, la ciudad se prepara para afrontar los meses de mayor presencia de mosquitos con acciones de control en el espacio público, al tiempo que insiste en la necesidad de que cada vecino contribuya desde sus hogares para reducir los criaderos y reforzar la prevención.
En los últimos años, estos trabajos se intensificaron en temporadas de mayor riesgo sanitario, como durante los brotes de dengue registrados en la región, y se complementaron con campañas de concientización para que los vecinos eliminen criaderos en sus hogares.
Aedes aegypti, la especie de mosquito que transmite dengue. Reuters.
Medidas hogareñas
Además de las fumigaciones en el espacio público, la prevención en los hogares es clave para cortar el ciclo de reproducción de los mosquitos. Se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, vaciar y cepillar bebederos de animales y floreros cada dos o tres días, mantener limpias las canaletas y desagües, y tapar tanques o depósitos de agua. También es útil colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente en la piel expuesta y recurrir a espirales o tabletas en los ambientes. Estas medidas sencillas ayudan a reducir la presencia de criaderos y evitan que los mosquitos ingresen a las viviendas.
