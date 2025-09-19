La “capital del mosquito”

Santa Fe puso en marcha un cronograma de fumigaciones en plazas y espacios verdes

El Municipio lanzó un plan preventivo que se extenderá durante la primavera y el verano, con operativos en plazas, parques, costaneras y barrios de toda la ciudad. Piden a los vecinos colaborar con medidas de cuidado en sus hogares. El cronograma, barrio por barrio.