Prevención

Dengue en Santa Fe: cómo se prepara la ciudad para evitar un brote

La Municipalidad lanzó acciones preventivas en barrios con antecedentes de alta circulación del mosquito. La subsecretaria de Salud, Lorena Massari, advirtió que este año podría repetirse un escenario similar al de la temporada 2023-2024, cuando se registró un importante brote de casos en la ciudad.