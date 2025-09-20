En el sur santafesino

La primavera florece en San Lorenzo: gran convocatoria en la feria del Vivero Inclusivo

El Vivero Inclusivo "Hojitas Verdes" de San Lorenzo celebró con éxito su feria de primavera. Los jóvenes del espacio, quienes aprenden a producir plantines, tuvieron una gran venta. El intendente Leonardo Raimundo destacó el trabajo y el apoyo de la comunidad. Esta iniciativa no solo les brinda formación laboral y autonomía, sino que también contribuye al embellecimiento de la ciudad.