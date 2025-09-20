La primavera florece en San Lorenzo: gran convocatoria en la feria del Vivero Inclusivo
El Vivero Inclusivo "Hojitas Verdes" de San Lorenzo celebró con éxito su feria de primavera. Los jóvenes del espacio, quienes aprenden a producir plantines, tuvieron una gran venta. El intendente Leonardo Raimundo destacó el trabajo y el apoyo de la comunidad. Esta iniciativa no solo les brinda formación laboral y autonomía, sino que también contribuye al embellecimiento de la ciudad.
El Vivero Inclusivo Municipal "Hojitas Verdes" de San Lorenzo celebró con gran éxito su feria de primavera, con una masiva afluencia de vecinos que agotaron los plantines producidos por los jóvenes del taller. El intendente Leonardo Raimundo y la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vera, acompañaron a los participantes en la actividad.
La feria, realizada este viernes, convocó a una gran cantidad de personas desde las primeras horas del día. Los jóvenes que forman parte de este proyecto inclusivo pusieron a la venta una gran variedad de plantines, fruto de sus talleres semanales en el predio de Parques y Paseos.
"Ha sido una gran venta con una participación enorme de la gente", expresó el intendente Raimundo. "Aquí podemos ver la calidad de los plantines y los productos vegetales que venden los chicos. Es una experiencia única en la región que merece todo el apoyo del gobierno municipal y, como estamos viendo, también de la sociedad sanlorencina".
El vivero es un espacio de contención y formación laboral para jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la guía de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, los participantes aprenden todas las etapas de la producción vegetal, desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, el riego y la fertilización.
Los productos no solo se comercializan en ferias, lo que permite a los jóvenes obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía, sino que también se utilizan para embellecer los espacios públicos de la ciudad.
Gran Feria en el Parador Turístico
El domingo 21, San Lorenzo celebrará la llegada de la primavera con una gran feria comercial en el Parador Turístico. Desde las 15 h, 180 emprendedores de diversos rubros se reunirán en el predio para ofrecer sus productos.
Además de la amplia oferta comercial, la jornada contará con música de un DJ y un stand del área de Juventudes, que ofrecerá juegos y actividades para toda la familia.
Como parte del evento, se realizará una jornada de Ecocanje, una iniciativa que invita a los vecinos a intercambiar materiales reciclables (botellas de plástico, vidrio, cartón, papel, envases de aluminio y tetrabrik) por un obsequio.
La organización de la feria está a cargo de la Subsecretaría de la Producción de la Municipalidad.
