Alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias en 11 provincias y CABA
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y lluvias que afectarán a más de diez provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En la víspera de la primavera, se esperan fenómenos intensos, con ráfagas, caída de granizo y precipitaciones fuertes.
Se esperan ráfagas, granizo y lluvias intensas en varias regiones del país. Foto: NA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta que abarca a once provincias y a la Ciudad de Buenos Aires por tormentas y lluvias intensas. En algunos casos, las advertencias son de nivel naranja, lo que implica riesgos mayores para la población y los bienes materiales.
A lo largo del día, se espera que la intensidad de las precipitaciones aumente de forma progresiva y que las temperaturas elevadas se mantengan, en línea con las condiciones que predominaron en la última semana.
Las autoridades recomendaron precaución ante fenómenos meteorológicos peligrosos.
Provincias con alerta naranja
De acuerdo con el organismo, la región pampeana será la más afectada por las tormentas. La totalidad de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y el sector este de La Pampa se encuentran bajo alerta naranja.
En estas áreas podrían registrarse tormentas localmente fuertes o severas, con ráfagas intensas, caída de granizo de variado tamaño y precipitaciones acumuladas en cortos períodos de tiempo.
Alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, que afecta a un total de once provincias.
Zonas en alerta amarilla
El SMN también incluyó en alerta amarilla al norte de Santa Fe, Corrientes, el este de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el sur de San Luis, el norte de Río Negro y la franja central de La Pampa. En estos sectores se prevén tormentas de menor intensidad, aunque no se descarta actividad eléctrica ni granizo aislado.
Por otro lado, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y gran parte de Chubut están bajo alerta amarilla, pero por lluvias persistentes que podrían acumular valores significativos en pocas horas.
Las autoridades remarcaron que los fenómenos meteorológicos previstos pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, especialmente en las zonas bajo alerta naranja. Por ello, pidieron a la población tomar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales.
Entre ellas se destaca evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no refugiarse bajo árboles, retirar objetos que puedan volarse, y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.
