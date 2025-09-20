Pronóstico

Alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias en 11 provincias y CABA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y lluvias que afectarán a más de diez provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En la víspera de la primavera, se esperan fenómenos intensos, con ráfagas, caída de granizo y precipitaciones fuertes.